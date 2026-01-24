Cierran algunas playas del litoral central por presencia de la fragata portuguesa: ¿Cuáles son y en qué comunas se encuentran?

24 en. 2026 - 16:51 hrs.

¿Qué pasó?

Uno de los destinos favoritos para disfrutar las vacaciones de verano son las playas del litoral central, considerando su cercanía a la Región Metropolitana.

Sin embargo, los panoramas familiares en algunos balnearios se vieron interrumpidos por la presencia de la fragata portuguesa, especie marina cuya picadura puede causar serios problemas a la salud de las personas.

¿En qué playas del litoral central se detectó la presencia de la fragata portuguesa?

El jefe del Departamento de Intereses Marítimos de la Capitanía de Puerto de Algarrobo, sargento segundo Juan Vásquez, comunicó que "ayer (viernes) se recibió un llamado desde la comuna de El Tabo informando la aparición de fragatas portuguesas en las playas de San Carlos, playa chica Las Cruces y Playa Blancas (...) Ante ello, nuestra patrulla se comunicó con la Seremi, quien el día de hoy emitió una resolución en la cual prohíbe el baño en dichas playas".

La Seremi de Salud de la región de Valparaíso detalló en un comunicado que la prohibición de baño y actividades recreativas también afectará a todas las playas de la comuna de Cartagena, El Tabo y Santo Domingo. "Se trata de una medida temporal que afecta a los balnearios de las tres comunas de la Provincia de San Antonio", indicaron.

El seremi de Salud (s), Carlos Zamora, informó que "fuimos notificados por la Capitanía de Puerto de San Antonio sobre la presencia de ejemplares de Fragata Portuguesa en playas de las tres comunas, por lo que como Autoridad Sanitaria dictamos una prohibición temporal de baño y actividades recreativas para Cartagena, El Tabo y Santo Domingo; la que se mantendrá hasta que verifiquemos que no existe riesgo para la comunidad".

¿Cómo identificar a una fragata portuguesa y qué hacer en caso de una picadura?

El Ministerio de Salud (Minsal) explicó que las fragatas portuguesas tienen en la parte superior una especie de "flotador", que puede medir cerca de 20 cm, y que es de color transparente o azul. Además, tienen tentáculos que pueden alcanzar hasta los 20 mts de largo, los que se caracterizan por ser muy delgados y de color azul, rojizo o púrpura.

Los tentáculos de la fragata portuguesa pueden generar serios problemas para la salud, sin importar si el ejemplar está vivo o muerto. Si una persona es picada por una fragata portuguesa, sentirá un intenso dolor (como quemadura), pero también puede presentar problemas respiratorios e incluso paros cardiacos. De hecho, se han registrado fallecidos a nivel mundial por la picadura de esta especie.

Ante la presencia de un ejemplar, el Minsal aconseja a los ciudadanos seguir estas indicaciones:

No te bañes ni juegues en el agua si se detecta la presencia de esta especie.

Nunca toques una fragata portuguesa, ni en el mar ni en la playa; son tóxicas aun estando muertas.

Si caminas por la arena en su presencia, protégete con sandalias o zapatillas.

La mejor prevención es evitar el contacto con la fragata portuguesa.

En el caso de haber sido picado, debes seguir estos pasos:

Debes lavar inmediatamente con agua de mar la zona afectada y retirar los restos de tentáculos (si estos son visibles) raspando la zona con un objeto similar a una cédula de identidad.

No debes aplicar agua dulce, tampoco frotar o rascar la piel con arena o toallas.

Si dispones de vinagre blanco doméstico, puedes usarlo sumergiendo la lesión entre 15 a 30 minutos o aplicando sobre esta. Si no cuentas con vinagre, utiliza agua de mar.

Los siguientes elementos no deben usarse en caso de una picadura, ya que podrían aumentar la gravedad de esta: alcohol, orina, agua potable, bebidas, bicarbonato de sodio, jugo de limón, protector solar.

Por último, si los síntomas o malestares continúan luego de aplicar estas recomendaciones, dirígete a la red asistencial. Si tienes dudas o consultas, comunícate con Salud Responde al 600 360 7777.

