"El más fuerte que conozco": Leo Méndez Jr. da vuelta la página tras polémica y se muestra bien acompañado

25 en. 2026 - 12:15 hrs.

Leo Méndez Jr. sigue dando de qué hablar. A solo días de haber estado en el centro de la controversia y en el ojo público por sus declaraciones políticas -donde se definió como de extrema derecha-, el influencer volvió a captar la atención de sus seguidores, pero esta vez por motivos muy distintos.

El hijo de DJ Méndez dejó de lado el debate ideológico para compartir un aspecto más íntimo de su vida en Suecia, publicando una enigmática y cariñosa postal que encendió las alarmas de romance.

¿Nueva conquista a la vista? A través de sus historias de Instagram, Leo compartió una fotografía donde aparece disfrutando de una playa, abrazado de manera muy cercana junto a otro hombre.

La imagen no fue subida al azar; el influencer la acompañó con un emoji de corazón azul y un mensaje lleno de admiración: "El más fuerte que conozco".

Además, Méndez no tuvo problemas en revelar la identidad de su acompañante, etiquetándolo directamente como Philip Dantoft.

Aunque Leo Méndez Jr. no entregó más detalles ni oficializó el vínculo, la cercanía y el tono del mensaje dejaron entrever a sus seguidores que podría tratarse de una nueva conquista, marcando un dulce momento personal lejos de las discusiones de redes sociales.

