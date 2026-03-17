Todo quedó en video: Expulsan a turista polaco de Torres del Paine por fumar y agredir a funcionaria de Conaf

17 mar. 2026 - 22:19 hrs.

¿Qué pasó?

Un turista de nacionalidad polaca fue expulsado del Parque Nacional Torres del Paine tras agredir a una funcionaria de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), quien lo sorprendió fumando, pese a que está estrictamente prohibido el uso de fuego en esa área protegida.

Según se aprecia en un video compartido por Defendamos Patagonia en Instagram, la trabajadora lo abordó mientras estaba sentado fumando, momento en que él le arrebató su teléfono celular y lo botó al suelo.

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Fiscalía emitió una orden de detención en su contra

El violento episodio ocurrió el pasado sábado; sin embargo, hasta el lunes se logró dar con el hombre tras su individualización.

Ante su reprochable actuar, Conaf determinó expulsar al turista de Torres del Paine, quien fue escoltado por Carabineros para tomar un bus hacia Puerto Natales. Como había pasado el tiempo de flagrancia que establece la ley, no pudo ser detenido.

Sin embargo, paralelamente, se realizó una denuncia de oficio, motivo por el cual la Fiscalía Regional de Magallanes determinó emitir una orden de detención en su contra, según pudo confirmar Meganoticias.

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