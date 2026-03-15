Fuerte temblor sacude a la zona sur del país: Revisa su magnitud y epicentro
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
La madrugada de este domingo, a las 05:28 horas, un temblor de magnitud 5.5 se registró en la zona austral del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 7289 km al este de Base O'Higgins, en la región de Magallanes y la Antártica Chilena. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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