"El ambiente en esta brigada no es bueno": Los preocupantes mensajes que cabo del Ejército envió a su tío antes de morir

06 mar. 2026 - 11:21 hrs.

¿Qué pasó?

Preocupantes mensajes de texto envió a su familia Carlos Palacios Muñoz, cabo segundo del Ejército, poco antes de fallecer el pasado miércoles 4 de marzo en la ciudad de Punta Arenas, en la región de Magallanes

El joven de 27 años, oriundo de Santiago, había sido enviado la semana pasada a la zona austral para integrarse a la 4° Brigada Acorazada "Chorrillos", donde se ahogó en la Laguna Ojo Bueno durante una prueba de natación que habría sido extraoficial.

"No me siento tranquilo, algo pasa"

El deceso de Palacios se habría producido en medio de un supuesto entrenamiento que no habría contado con los protocolos respectivos. Debido a su eventual responsabilidad en la muerte, dos funcionarios del Ejército fueron detenidos, específicamente un capitán y un sargento, quienes estaban a cargo de la unidad.

La familia del cabo segundo dio a conocer mensajes de texto que él había enviado a su tío, Hugo Mena, poco antes de su trágico fallecimiento, donde señalaba un trato hostil a su llegada a Punta Arenas.

"Hola, tío, ¿cómo está? Estoy en Punta Arenas, vine a dar unas pruebas. No le comento más, porque si todo sale bien tendré buenas noticias. El ambiente en esta brigada no es bueno, siento como que están en mala onda por mi llegada acá. Ya dos me dijeron que 'qué hacía aquí'. No me siento tranquilo, algo pasa", se lee en los diferentes mensajes.

Tío de cabo segundo conversó con Mega

Hugo Mena conversó con el matinal Mucho Gusto en la mañana de este viernes, donde señaló que "él no era un conscripto de paso en este regimiento, él no salió a caminar y a nadar un ratito en la laguna. Él no estaba destinado allá, fue recomendado por su mérito y desempeño en el Ministerio de Defensa por un alto mando, para que tuviera la opción de dar pruebas y llegar a donde él quería, la Brigada de Operaciones Especiales".

Sobre los detenidos, dijo que "estos son homicidas que confabularon y premeditadamente sacaron a mi sobrino del lugar donde estaba sin previo aviso, a una prueba que no debía tomarse ese día. Para hacer estas pruebas tiene que haber un control del área, deben ser ejercicios controlados (...) Él era experto nadador, me pueden decir entonces, ¿quién se atrevería a dudar, si están en permanentes controles físicos, que él no estaba apto para estas pruebas? A nadie. Mi sobrino llegó a dar unas pruebas para poder entrar el próximo lunes a la Brigada de Operaciones Especiales".

Respecto de la última vez que hablaron, Hugo sostuvo que "lo llamo y él me sorprende cuando me dice 'tío, estoy en Punta Arenas, vine a dar unas pruebas acá'. Ahí todo normal, hasta que después de un momento me dice 'pero tío, ¿sabes? ¿te puedo decir algo? Estoy preocupado, hay un ambiente raro aquí, es como que no me quisieran, como que sobro. Se han acercado dos uniformados que, en vez de darme apoyo, me han dicho, ¿qué mierda haces aquí? ¿Vienes apitutado? Tengo miedo, tío, que me pase algo'. Si él sintió eso fue porque algo malo él presenció, algo vio, vio actitudes".