Trabajos en Kaufmann: Conoce todas las ofertas de empleo que hay disponibles en la empresa automotriz

06 mar. 2026 - 18:00 hrs.

Una de las empresas automotrices con una gran presencia en el país y en Latinoamérica y reconocida en el mercado es Kaufmann, una de las grandes firmas que ofrece la comercialización, distribución y servicio de postventa de vehículos.

Actualmente, la marca publicó una variada oferta laboral para desempeñarse en diversos puestos de la empresa, tanto en Santiago como en otras zonas del país.

¿Cuáles son los trabajos disponibles?

Desde Kaufmann publicaron una oferta laboral en los siguientes puestos que se encuentran disponibles:

Región Metropolitana

Encargado(a) de boutique, en Casa Matriz.

Práctica Ingeniería Comercial/Diseño, en Casa Matriz.

Analista Contable, en Las Parcelas.

Cajero(a), en Chicureo.

Práctica Ingeniería Comercial, en Casa Matriz.

Comprador(a) estratégico, en Casa Matriz.

Vendedor(a) de repuestos multimarcas, en Casa Matriz.

Práctica Ingeniería Civil Industrial/Comercial (2), en Casa Matriz.

Ejecutivo(a) de ventas camiones, en San Bernardo.

Product Manager Buses y Vans, en Casa Matriz.

Práctica Ingeniería Civil Industrial/Ciencia de Datos/Comercial, en Casa Matriz.

Práctica Ingeniería en Comercio Exterior, en Lampa.

Servicio Transitorio Auditor Técnico de Calidad Faena, en Estación Central.

Jefe de Ventas, en Casa Matriz.

Ingeniero(a) Trainee, en Casa Matriz.

Ejecutivo de Ventas Digital, en Casa Matriz.

Brand Manager Marketing, en La Dehesa.

Brand Manager Marketing, en Casa Matriz.

Práctica Ingeniería Civil Industrial, en Casa Matriz.

Product Manager Foton, en Casa Matriz.

Dealer Network Manager Jetour, en Casa Matriz.

Coordinador de Patio, en Chicureo.

Project Manager Experiencia y Transformación, en Casa Matriz.

Práctica Técnico/Ingeniero en Prevención de Riesgos, en Casa Matriz.

Product Manager Camiones, en Casa Matriz.

Práctica Técnico/Ingeniero en Administración de Empresas, en La Dehesa.

Práctica Ingeniería en Mecánica Automotriz, en Cantagallo.

Región de Antofagasta

Asistente Técnico en Terreno Maquinaria, en Calama.

Asesor(a) Comercial, en Antofagasta.

Asesor de Servicio Fin de Semana, en Antofagasta.

Cajero(a), en Antofagasta.

Ejecutivo de Ventas Maquinaria, en Calama.

Ejecutivo de Ventas Mall, en Calama.

Ejecutivo de Ventas Maquinaria, en Antofagasta.

Analista de Garantías Zona Norte, en Antofagasta.

Analista de Garantías Xona Norte, en Calama.

Mecánico, en Calama.

Operador Logístico, en Calama.

Mecánico, en Copiapó.

Práctica Mecánica Automotriz, en Calama.

Región de la Araucanía

Mecánico II, en Temuco.

Vendedor de Repuestos Multimarca, en Temuco.

Región del Maule

Asistente Administrativo Servicio Transitorio, en Talca.

Vendedor(a) de Repuestos, en Constitución.

Región de Los Lagos

Vendedor(a) de Repuestos, en Castro.

Ingeniero(a) en Prevención de Riesgos, en Llanquigue.

Región del Biobío

Jefe de Administración Sucursal, en Los Ángeles.

Región de Tarapacá

Ejecutivo(a) de Ventas Maquinaria, en Iquique.

Región de Atacama

Ejecutivo(a) de Ventas Maquinarias, en Copiapó.

¿Cómo postular?

El proceso para postular a alguna de las ofertas es sencillo. Quienes estén interesados deben ingresar al sitio web de Kaufmann y bajar hasta el final e ir a la sección "Trabaja con nosotros", o haz clic aquí. Al entrar al link anterior, te aparecerán todas las opciones que estén disponibles y debes seleccionar una oferta a la que te interese postular y al cargo que quieras ocupar.

Luego, debes iniciar sesión en el sitio web, incluso puedes hacerlo con tu cuenta personal de LinkedIn y Google. Quien postule debe completar su información personal y laboral solicitada por la plataforma y, finalmente, enviar la solicitud de trabajo.

Una vez realizado este paso, solo queda esperar la respuesta desde Kaufmann en caso de avanzar en el proceso de selección.

