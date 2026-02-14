Caso Conscriptos: Confirman prisión preventiva para oficial del Ejército imputado por apremios ilegítimos

14 feb. 2026 - 05:04 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte de Apelaciones de Arica confirmó la medida cautelar de prisión preventiva del teniente coronel de Ejército, Claudio Patricio Guajardo Pinochet, debido a su responsabilidad en el denominado "Caso Conscriptos".

Guajardo Pinochet está imputado como autor de los delitos de apremios ilegítimos con resultado de muerte en el caso de Franco Vargas y lesiones a cinco reclutas. Ilícitos ocurridos en abril de 2024 en Pacollo, comuna de Putre.

Corte de Apelaciones confirma prisión preventiva

En fallo unánime, el tribunal de alzada ratificó la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Arica, al compartir que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y las víctimas.

El tribunal argumentó que "existen presunciones fundadas de que el imputado ha tenido participación en tales ilícitos en calidad de autor".

Por lo tanto, esto "deja de manifiesto que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad, atendido el número de delitos imputados, ello aunado a las penas probables y a las circunstancias bajo las cuales se cometieron, en que las víctimas se encontraban bajo la responsabilidad del Estado como garante de su vida y seguridad personal".

La Fiscalía Regional de Arica le atribuye la responsabilidad a Guajardo Pinochet como comandante de la Brigada Motorizada N° 24 Huamachuco. Las tres compañías que estaban en Pacollo estaban bajo su mando y él debía velar por la "vida, integridad y salud" de todos los conscriptos.

