Tres muertos en un nuevo ataque de EEUU contra supuesta "narcolancha" en el Caribe

¿Qué pasó?

El Ejército de Estados Unidos informó el viernes de la muerte de tres presuntos narcotraficantes en un ataque contra una embarcación en el Caribe, con lo cual la campaña antidrogas de Washington en la región se eleva a al menos 133 fallecidos.

¿Qué dijo el Ejército de EEUU?

Este viernes, "la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación (...) que transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico", indicó el Comando Sur de EEUU en una publicación de X (Twitter).

"Tres narcoterroristas murieron durante la acción. Ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida", detalló el pronunciamiento.

Ofensiva antidrogas de EEUU en el Caribe

La administración del presidente Donald Trump lanzó su ofensiva antidrogas en la región a comienzos de septiembre, insistiendo que está en guerra con supuestos "narcoterroristas" que operan desde Venezuela.

Pero la Casa Blanca no ha entregado pruebas definitivas de que las embarcaciones están involucradas con el tráfico de drogas, causando un fuerte debate sobre la legalidad de las operaciones en el Caribe y el Pacífico oriental.

El nuevo golpe llega unas seis semanas después de que Washington depusiera y capturara al líder venezolano Nicolás Maduro, quien había denunciado que esas operaciones estadounidenses buscaban un cambio de régimen en Venezuela.

Maduro se encuentra detenido en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y otros delitos, de los cuales se ha declarado no culpable.

