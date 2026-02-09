Investigan muerte de conscripto mientras cumplía labores de guardia en la noche en Pozo Almonte

09 feb. 2026 - 13:02 hrs.

¿Qué oasó?

Durante la jornada de este lunes se informó el fallecimiento de un conscripto al interior de una unidad militar en la comuna de Pozo Almonte, región de Tarapacá. El hecho ocurrió mientras el joven realizaba labores de guardia durante la noche del domingo 8 de febrero.

¿Qué se sabe del fallecimiento del conscripto?

La situación se registró dentro de las dependencias de la 2ª Brigada Acorazada “Cazadores”, donde el soldado se encontraba cumpliendo su servicio al momento de ocurrir el hecho, cuyas circunstancias son materia de indagatoria.

En ese contexto, desde la unidad indicaron que "La 2da. Brigada ‘Cazadores’ informa el sensible fallecimiento de uno de sus integrantes (Q.E.P.D.), quien en circunstancias que se investigan, fallece durante la noche del 8 de febrero, mientras se encontraba cumpliendo con su servicio de guardia al interior de la unidad".

Investigación por muerte de conscripto

Tras conocerse lo sucedido, se activaron procedimientos institucionales y se dio aviso a la familia del conscripto, además de poner los antecedentes a disposición de las autoridades. En esa línea se señaló que "Una vez conocidos los hechos, de inmediato se activaron los protocolos pertinentes informando de lo sucedido a sus padres y entregando los antecedentes a las autoridades correspondientes, como la Fiscalía y Policía de Investigaciones".

De manera paralela, se inició un proceso interno para reunir antecedentes sobre lo ocurrido, señalando que "Paralelamente, se inició una investigación sumaria administrativa, a fin de contribuir al esclarecimiento de las circunstancias en que ocurrieron los hechos que enlutan a su familia y a esta unidad militar".

Desde la brigada también expresaron que "La 2da. Brigada Acorazada 'Cazadores', junto con reiterar su pesar por el lamentable fallecimiento de uno de sus camaradas, se encuentra en contacto permanente con la familia del soldado, brindando el apoyo y acompañamiento pertinente, así como a sus camaradas, para una contención integral en este difícil momento".

