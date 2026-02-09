Confirman segundo detenido por fatal atropello de dos jóvenes en scooter en Huechuraba

09 feb. 2026 - 08:30 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes se informó la detención de una segunda persona por el fatal atropello de dos jóvenes que se trasladaban en scooter la madrugada del sábado en la comuna de Huechuraba, Región Metropolitana.

La Fiscalía Centro Norte y Carabieneros del OS9 confirmaron, además, que el hecho no se trató de un accidente de tránsito como se había creído en un comienzo, sino que de un homicidio calificado.

Primera detención

Horas después del crimen, fue detenido el conductor del vehículo por los delitos de homicidio calificado, conducción en estado de ebriedad y no dar cuenta del accidente ni prestar ayuda a las víctimas.

Según antecedentes de Carabineros, tras su captura, el alcotest arrojó 1,90 gramos de alcohol por litro de sangre, confirmando que se encontraba en manifiesto estado de ebriedad al momento del hecho.

El teniente Joaquín Zúñiga, oficial de ronda de Santiago Norte, explicó que el hombre, de 24 años, se dio inicialmente a la fuga, dejando su automóvil abandonado y sin prestar auxilio a las víctimas.

En la audiencia de formalización el tribunal estimó que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad, motivo por el que decretó su prisión preventiva.

Discusión previa al atropello

El fiscal Óscar Bermudez, de la Fiscalía Centro Norte, señaló el domingo que todo comenzó como un discusión.

"Cuatro personas se trasladaban en unos scooters cuando en sentido contrario pasan dos personas a pie, los cuales les gritan algo", indicó el persecutor.

Según la autoridad, en ese momento se produjo una breve discusión "y uno de los que se trasladaba en los scooters procede a empujar a la persona que tenemos detenida en este momento por los hechos".

"Estas personas en los scooters se retiran y, posteriormente, al transcurrir unos cortos minutos, pasa un auto por Camino El Roble a alta velocidad, atropellando a dos de estas personas que resultaron fallecidas", agregó.