Micrero es atropellado por colega tras carrera por pasajeros en Quilpué: "Me bajo a increparlo y siento el aplastón por atrás"

08 feb. 2026 - 12:33 hrs.

¿Qué pasó?

Una grave situación se registró en la comuna de Quilpué, en la región de Valparaíso, donde una carrera por captar pasajeros entre dos conductores de locomoción colectiva terminó con uno de ellos atropellado.

La situación ocurrió a eso de las 08:00 horas del pasado miércoles 4 de febrero, cuando dos choferes se vieron envueltos en una especie de competencia por acaparar pasajeros durante varias cuadras.

Según se aprecia en videos, la persecución terminó cuando uno de los involucrados cruzó su vehículo con la intención de encarar al otro. En ese momento, el conductor descendió y fue alcanzado en una pierna por su colega.

En conversación con Meganoticias, Héctor Contreras, el micrero atropellado, relató que resultó con dos fracturas producto de la irresponsable acción del segundo conductor.

"Atentar contra la vida del otro no se había visto"

"Uno hace su recorrido como corresponde con horario y uno trabaja con el boleto cortado, y me encuentro con este individuo que me atraviesa la micro durante tres ocasiones. Cuando yo logro adelantar, me bajo a increparlo y después, cuando ya terminó la discusión, yo me subo al bus mío y siento el aplastón por atrás", dijo.

"Gracias a Dios me aplastó la pierna nomás y no fue el cuerpo, cabeza, no sé en qué hubiese terminado, en otra historia", lamentó el micrero.

En ese sentido, explicó que "nosotros trabajamos a porcentaje, si nosotros no llevamos gente o menos gente, menos ganamos. Nosotros tenemos que cumplir un horario en el transcurso de toda la vuelta y la otra línea no, no se rige por horario; entonces ya es una costumbre que nos están haciendo esto de siempre esperar para ellos llevarse todos los pasajeros".

"Está peligroso trabajar así, nunca me había pasado algo igual, nunca se había visto algo así tampoco... A lo mucho unos topones, quebrar el espejo, no sé, pero ya atentar contra la vida del otro no se había visto, al menos yo no lo había visto en mis 20 años que llevo trabajando en la misma empresa", cerró.