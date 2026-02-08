Fuerte temblor se siente en la zona norte: Revisa el epicentro del sismo
¿Qué pasó?
Un temblor de magnitud 5,8 se registró durante la tarde de este domingo en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 13:23 horas.
¿Dónde fue el epicentro del temblor?
Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 56 kilómetros al noreste de Pica, a 118 km de profundidad.
Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
