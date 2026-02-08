Llegan hasta $19 millones: Los altos sueldos de 219 funcionarios del Congreso que incluso superan a los de parlamentarios

08 feb. 2026 - 09:50 hrs.

¿Qué pasó?

219 funcionarios del Congreso tienen sueldos iguales o superiores a la dieta de $7,3 millones brutos que perciben los 205 diputados y senadores. Incluso, 77 trabajadores registran remuneraciones por sobre los $10 millones.

Según recoge El Mercurio este domingo, los empleados del Poder Legislativo con mayores ingresos son principalmente abogados, aunque también figuran ingenieros, pedagogos, filósofos y comunicadores.

Cámara Baja

En la Cámara de Diputados y Diputadas lidera el secretario general Miguel Landeros, quien recibe una remuneración de $19.454.212, mientras que el prosecretario Luis Rojas gana $17.913.351.

Más atrás quedan los abogados de secretaría de comisión: Juan Galleguillos, con $16.932.472; Pedro Muga, con $15.280.843; y Roberto Fuentes, María Silva y Ana Skoknic, con $15.246.536 cada uno.

Senado

En el Senado el sueldo más alto corresponde a Julio Cámara, abogado secretario jefe de comisiones, quien gana $17.046.339. Le sigue Ximena Belmar, abogada secretaria de comisiones, con $16.498.707, y bajo el mismo cargo Juan Durán, Pedro Fadic, Ingrid Karelovic y María Palumbo, con $16.014.226.

Biblioteca del Congreso

En la Biblioteca del Congreso encabeza la lista Guido Williams, jefe de asesoría técnica parlamentaria, con un ingreso mensual de $12.879.344. Le sigue Alejandro Turis, jefe del Departamento de Servicios Legislativos y Documentales, con $12.832.368.

Luego viene Luis Vera, jefe de sistemas de información en red, con $11.745.827; Rodrigo Donoso, jefe del departamento de producción de recursos de la información, con $11.745.650; y Miguel Aqueveque, jefe del departamento de administración y finanzas, con $10.749.062.

