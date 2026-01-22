Avanza proyecto que amplía rebaja de contribuciones para adultos mayores: Beneficiará a más de 100 mil personas

22 en. 2026 - 15:20 hrs.

¿Qué pasó?

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado un proyecto que amplia la rebaja de contribuciones a los adultos mayores. La iniciativa permitirá incorporar a cerca de 119 mil personas que hoy no acceden al beneficio.

Según información entregada por el Ejecutivo, actualmente 1.144.354 adultos mayores tienen inmuebles exentos del pago del Impuesto Territorial, mientras que otros 189.644 acceden a una rebaja del 50% o del 100% en el pago de contribuciones. Sin embargo, el sistema vigente no contempla situaciones en que el incremento del avalúo deje a estas personas fuera del beneficio, escenario que el proyecto busca corregir.

Cómo operará el nuevo mecanismo

La propuesta perfecciona el mecanismo tributario para asegurar que el aumento del avalúo no implique automáticamente la pérdida del beneficio. En términos simples, el monto a pagar se relacionará directamente con los ingresos del adulto mayor y no solo con el valor de la propiedad.

Así, cuando la persona se encuentre en el tramo exento de ingresos, fijado en 13,5 UTA, pero el avalúo del inmueble supere el límite legal, la contribución a pagar será equivalente al 5% de sus ingresos. En el segundo tramo, que va desde 13,5 a 30 UTA, el impuesto corresponderá al menor valor entre el 50% de la contribución determinada por ley y el 5% de los ingresos.

Ajustes por copropiedad

El proyecto también corrige una situación que actualmente impide a algunos adultos mayores acceder al beneficio cuando son copropietarios del inmueble con personas distintas de su cónyuge, como hijos. En esos casos, el cálculo de la contribución se aplicará solo a la parte que le corresponde como copropietario.

La iniciativa establece una excepción cuando el contribuyente habita el inmueble y lo posee como usufructuario o comunero junto a hijos menores de 24 años que se encuentren estudiando o no generen ingresos. En ese escenario, el adulto mayor podrá acceder a la totalidad del beneficio.

Otro de los puntos incluidos en el proyecto es la prórroga, hasta 2027, del proceso de reavalúo que el Servicio de Impuestos Internos debía realizar en 2026. Con ello, se entenderán prorrogados de manera sucesiva los procesos de reavalúo que correspondan a los años siguientes, manteniendo las condiciones actuales por un período más extenso.

Menor recaudación y sistema de compensación

La modificación al mecanismo tributario implicará una menor recaudación estimada en alrededor de 42 mil millones de pesos, lo que impactará tanto a las municipalidades como al Fondo Común Municipal (FCM). Para compensar este efecto, el proyecto contempla mayores aportes al FCM por parte de las comunas de Las Condes y Lo Barnechea.

En el caso de Las Condes, el aporte por impuesto territorial aumentaría de 65% a 70%, manteniendo el 65% asociado a patentes comerciales. Lo Barnechea, en tanto, pasaría a aportar un 65% del impuesto territorial y un 55% de los ingresos por patentes comerciales. Estos cambios se aplicarían de forma gradual, con incrementos de cinco puntos porcentuales por año.

Debate y votación

Durante el debate en la Sala, parlamentarios de Renovación Nacional, la UDI, el Partido Republicano y el Partido Libertario manifestaron su respaldo a la rebaja de contribuciones para los adultos mayores, aunque expresaron reparos a la fórmula de compensación. Desde el Partido Comunista y el Frente Amplio, en tanto, se defendieron los cambios al Fondo Común Municipal, señalando la necesidad de reforzar el financiamiento de las comunas con menores recursos.

La iniciativa fue aprobada en general con amplio respaldo, al igual que las medidas relacionadas con el impuesto territorial y los cambios a los aportes. Sin embargo, no se alcanzó el quórum necesario para aprobar el mecanismo de incremento gradual de dichos aportes, votación que terminó con 74 votos a favor, 49 en contra y cuatro abstenciones.

