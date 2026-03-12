Actualizan estado de salud de carabinero baleado en Puerto Varas: En riesgo vital y conectado a ventilación mecánica

12 mar. 2026 - 10:49 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este jueves, el Hospital de Puerto Montt actualizó el estado de salud del funcionario de Carabineros que recibió un disparo en la cabeza durante un procedimiento policial en Puerto Varas.

Sigue en riesgo vital y conectado a ventilación mecánica

En el reporte médico, el establecimiento indicó que el sargento segundo Javier Figueroa, actualmente "se mantiene en estado de riesgo vital, internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)".

"El carabinero permanece conectado a ventilación mecánica y bajo monitoreo permanente por parte del equipo de salud, recibiendo los tratamientos y procedimientos médicos correspondientes", agregaron.

En la declaración se indicó que el paciente, de 36 años, se encuentra acompañado por sus familiares, "a quienes se les ha brindado el apoyo y la información necesaria por parte de nuestros equipos".

"El Hospital de Puerto Montt continuará entregando las atenciones y cuidados requeridos, manteniendo seguimiento permanente de su evolución clínica", finalizó el texto.

Recibió disparo en la cabeza durante procedimiento policial

El ataque contra el carabinero ocurrió a eso de las 06:10 horas del miércoles, en el sector de San Francisco con Línea Férrea, en las inmediaciones del Estadio Ewaldo Klein, en Puerto Varas.

A ese lugar, personal policial concurrió para verificar una presunta denuncia por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.

El fiscal Marcelo Maldonado, vocero de la Fiscalía Regional, señaló que "el hecho habría ocurrido mientras el funcionario de Carabineros junto a otros colegas realizaban servicios de patrullaje".

En la instancia, el uniformado "recibió al menos un disparo que impactó la zona de la cabeza", y los agresores se dieron a la fuga y hasta ahora no han sido encontrados.