Ministra de Seguridad no descarta solicitar "presidio perpetuo calificado" para autor de disparo contra carabinero en Puerto Varas

12 mar. 2026 - 07:50 hrs.

¿Qué pasó?

La nueva ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y el general director de Carabineros, Marcelo Araya, se trasladaron el miércoles a Puerto Varas y Puerto Montt por el caso del sargento segundo Javier Figueroa, quien permanece con muerte cerebral tras recibir un disparo en la cabeza.

Ambos se reunieron con la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, y el subdirector de la PDI, prefecto general Hugo Haeger. También concurrieron a la Primera Comisaría de Puerto Varas, en donde presta funciones el carabinero herido durante un procedimiento policial.

"Vamos a pedir las penas más elevadas que puedan existir"

Al término del encuentro, la ministra señaló que "yo participé en esa reunión en calidad de querellante. Por ahora puedo informar que no hay detenidos, pero esta investigación está en reserva".

Luego, Steinert expresó que "vamos a pedir, una vez que se esclarezcan los hechos, por supuesto, las penas más elevadas que puedan existir para este delito. Si existe la posibilidad, presidio perpetuo calificado".

"Es un mandato del presidente electo que trabajemos juntos para restituir la seguridad de nuestro país. Poder poder caminar tranquilos, respetar la institucionalidad de Carabineros también", añadió.

Carabinero fue atacado durante un control policial

La fiscal regional Carmen Gloria Wittwer dispuso que el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y las dos policías investiguen el ataque al sargento de Carabineros.

El fiscal Marcelo Maldonado, vocero de la Fiscalía Regional, señaló que "el hecho habría ocurrido mientras el funcionario de Carabineros junto a otros colegas realizaban servicios de patrullaje".

"Concurrieron hasta un sector de la comuna de Puerto Varas cercano a la línea férrea, para realizar un control policial, instancia en que el funcionario recibió al menos un disparo que impactó la zona de la cabeza".

El ataque al carabinero ocurrió a eso de las 6:10 horas en el sector de San Francisco con Línea Férrea, en las inmediaciones del Estadio Ewaldo Klein, donde personal policial concurrió para verificar una denuncia por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.