"Ahora me picó el bichito": Emilia Dides manifiesta su deseo por explorar nuevos desafíos profesionales

12 mar. 2026 - 09:16 hrs.

¿Qué pasó?

La ex reina de belleza, Emilia Dides sorprendió a todos luego de anunciar que tiene nuevos intereses profesionales alejados del modelaje y la música. Según dijo en una reciente entrevista, siempre le gustó actuar y está considerando explorar esa faceta.

Entre risas recordó que desde niña le gustaba jugar a que era actriz y dramatizaba frente a su madre diferentes escenas que salían de su imaginación.

Luego de su participación en el Miss Universo 2024, Emilia ha ganado protagonismo en el mundo del espectáculo y la televisión chilena. Por ejemplo, en la reciente edición del Festival de Viña tuvo una actuación especial como panelista invitada en el matinal Con Gusto a Viña.

Aunque se le vio feliz y muy bien desenvuelta, lo que realmente llama su atención es el área dramática. "Me encantaría actuar, ahora me picó el bichito", dijo respecto a sus nuevas ambiciones.

Al ser consultada por el origen de ese deseo, contó que "nace de muy niña, yo le decía: mamá, ¿te puedo actuar que me robaron? Y ella respondía: "Ya, bueno". Yo llegaba con el pelo como si me hubiesen asaltado en la calle y le actuaba".

Asimismo, reveló que el desafío actoral que le gustaría asumir es el de villana de teleserie. Dijo que constantemente le dicen que su mirada calza con la de ese personaje y agregó que personalmente "sería un desafío muy importante, del cual tendría que asegurarme cien por ciento que funcione y lo haría increíble".

Todo sobre Tendencias