Chileno Smiljan Radic gana el Premio Pritzker 2026, el "Nobel" de Arquitectura: Fue reconocido por su obra experimental y emotiva

12 mar. 2026 - 11:55 hrs.

¿Qué pasó?

El Premio Pritzker de Arquitectura anunció a su nuevo galardonado: el arquitecto chileno Smiljan Radic Clarke, reconocimiento considerado internacionalmente como la máxima distinción en la disciplina.

Según el organismo, las obras de Radic Clarke aplican estrategias específicas para cada contexto, lo que permite que cada edificio surja desde sus propias condiciones en lugar de responder a una fórmula repetida. Este enfoque, destacan, se refleja a lo largo de toda su trayectoria.

“Fragilidad por sobre la certeza”: la visión del jurado

En su Mención del Jurado 2026, se afirma que “a través de una obra que se sitúa en la encrucijada de la incertidumbre, la experimentación material y la memoria cultural, Smiljan Radic prioriza la fragilidad sobre cualquier pretensión infundada de certeza”.

También resaltan que “sus edificios parecen temporales, inestables o deliberadamente inacabados —casi a punto de desaparecer—, pero ofrecen un refugio estructurado, optimista y discretamente alegre, abrazando la vulnerabilidad como una condición intrínseca de la experiencia vivida”.

"El Guatero" / Smiljan Radic

Obras destacadas y su sello arquitectónico

El jurado subraya que sus proyectos pueden estar parcialmente incrustados en el terreno, como ocurre en el Restaurante Mestizo (Santiago, 2006); orientados para enfrentar vientos o luz intensa, como en la Casa Pite (Papudo, 2005); o moldeados mediante la reutilización adaptativa, como en Chile Antes de Chile, la ampliación del Museo Chileno de Arte Precolombino (Santiago, 2013).

“Sus obras se caracterizan por una inteligencia emocional serena, inspirada por la empatía hacia la experiencia humana y calibrada para moldear la percepción de la arquitectura a lo largo del tiempo”, agrega la declaración.

Teatro Regional del Biobío / Iwan Baan

Se une a la selecta lista de ganadores

Smiljan Radic Clarke se convierte así en el 55° galardonado con el Premio Pritzker de Arquitectura y el segundo chileno en ganarlo, tras Alejandro Aravena. Es fundador del estudio que lleva su nombre, creado en 1995.

Nacido en Santiago de Chile, reside y trabaja en la misma ciudad, con próximos proyectos en Albania, España, Suiza y el Reino Unido.