Un minuto de combustible gratis en todo Chile: ¿A qué hora se regalará bencina este jueves 12 de marzo?

12 mar. 2026 - 12:59 hrs.

Durante todo este mes de marzo, Copec anunció su campaña "El Minuto Copec", iniciativa en la que la compañía regala 60 segundos de bencina gratis al día en todas sus sucursales del país.

Para obtener el beneficio, solo debes cargar combustible en alguna de sus sedes en el minuto exacto en el que aplique la promoción. El truco está en saber en qué horario del día estará vigente el beneficio.

"Una vez por día y por solo 60 segundos, tu carga de combustible podría ser gratis, solo si pagas con app Copec", detallaron desde la compañía.

¿A qué hora regalarán bencina hoy jueves 12 de marzo?

Copec informó que cada día entregará pistas del posible horario en que se ofrecerá bencina gratis, específicamente en su canal de difusión en Instagram y en la app Copec, que puedes descargar en App Store y Play Store.

Para esta jornada de jueves 12 de marzo, la compañía adelantó que la promoción de hoy "será en horario PM" y en "una hora con mucho sol después de las 13:00 hrs".

Minutos después, en su app informaron que la promoción estará vigente durante un minuto específico entre las 14:00 y las 14:15 horas. "Carga combustible dentro de ese horario. ¡Paga con app Copec! Y ve si eres uno de los ganadores", publicaron.

Cabe reiterar que la promoción aplica en el mismo horario para todas las bencineras Copec del país y solo pagando con la app Copec, por lo que la recomendación es enrolar un medio de pago vigente en ella.