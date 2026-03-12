Médicos subestimaron sus síntomas por seis años: Una mujer de 30 años es diagnosticada con cáncer en etapa 3

12 mar. 2026 - 14:12 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer fue diagnosticada con cáncer colorrectal en etapa 3 a sus 30 años, después de que los médicos subestimaran sus síntomas durante seis años. Marisa Peters dio a luz a su primer hijo y empezó a notar ciertos cambios en su salud que llamaron su atención.

Inicialmente, los especialistas atribuyeron sus síntomas al parto que acababa de tener, pero estos no solo siguieron, sino que se intensificaron: Tenía sangrados cada vez más abundantes, heces con aspecto diferente y bordes irregulares.

Peters llegó a presentar anemia por los constantes sangrados que tenía, sin embargo, los médicos insistieron en que era normal sentir cambios durante el embarazo y asociaron el sangrado con problemas de hemorroides. Aun así, ella tenía la certeza de que pasaba algo más.

Luego de hacerse varios estudios, después de seis años finalmente recibió un diagnóstico. Según dijo, "siempre supe que algo andaba mal, pero no esperaba que fuese cáncer en etapa 3". Se sometió a un largo tratamiento que incluyó sesiones de radio y quimioterapia, y cirugías.

El tiempo hace la diferencia

El cáncer colorrectal es el tercer tipo de cáncer más frecuente y la segunda causa de muerte por esta enfermedad a nivel mundial. Es más común en hombres y aunque históricamente afectaba más a personas de 50 años en adelante, cada vez aumenta el porcentaje de jóvenes que lo padecen.

Actualmente, Marisa tiene 43 años de edad y está libre de cáncer. Creó una fundación junto a su esposo en la que ayudan a crear conciencia y promueven una detección temprana. En su experiencia siente que perdieron mucho tiempo, pero insistir hasta que le prestaran atención, fue clave.

En ese sentido, la estadounidense dijo que su objetivo como sobreviviente de cáncer era "enfatizar la importancia de confiar en tu instinto y en tu cuerpo. Tú lo conoces mejor que nadie, y debes ser implacable".

Be seen. Marisa Peters, sobreviviente de cáncer.

Todo sobre Mundo