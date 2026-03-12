Sombrilla, protector solar y algunas botellas: Estos son los objetos permitidos para Lollapalooza 2026

12 mar. 2026 - 15:10 hrs.

Este fin de semana se celebra uno de los festivales más importantes a nivel mundial y llega con su nueva edición al país: Lollapalooza 2026 tendrá lugar en el Parque O'Higgins y ya publicaron qué objetos se pueden llevar y los que tendrán prohibición total.

Para seguridad de los asistentes, los trabajadores y los artistas, la organización aclaró la lista completa de los artículos que están permitidos y prohibidos entrar, detallando además el tipo de objeto, tamaño y formato.

Los objetos permitidos para Lollapalooza 2026

Revisa la lista completa de los artículos permitidos y prohibidos para Lollapalooza 2026:

Artículos permitidos:

Botella de agua reutilizable de 500 cc por persona.

1 botella de agua plástica 1/2 litro, sellada y envasada de origen.

Contenedor de agua como cantimplora, camelbak y mamaderas plásticas vacías.

Sombrilla de papel de mano.

Protector solar en crema, no en aerosol.

Maquillaje, sin espejos.

Desodorante, no en aerosol.

Mamaderas, colados y comida de bebés sellados.

Coches de bebé, serán revisados antes de ingresar.

Chaquetas, polerones.

Mantas, toallas.

Anteojos/binocular largavista.

Cámara fotográfica de lente fijo, no profesionales.

Cargador externo con batería fija -no extraíbles- de capacidad máxima 20.000 mAh.

¿Qué no se puede llevar?

Además, los siguientes artículos de la lista quedaron estrictamente prohibidos para ingresar, entre ellos, cigarrillos electrónicos, alimentos, líquidos y animales de compañía. Revisa a continuación.

Armas o elementos cortopunzantes de cualquier tipo.

Cadenas (no gargantillas) y cascos de todo tipo.

Sustancias ilícitas o ilegales de cualquier tipo, establecidas en la Ley 20.000.

Alcohol.

Envases o vasos de vidrio, espejos, perfumes.

Alimentos y líquidos. Solo colados o picados sellados en el caso de niños.

Tiendas de campaña, sillas y pisos de cualquier tipo.

Monopods, selfie sticks, trípodes, lentes, zoom y accesorios afines.

Equipos profesionales de fotografía, audio y video. Drones y GoPro con equipamiento.

Monopatines, scooters, patines, skate o vehículos personales motorizados a excepción de vehículos especiales para personas con movilidad reducida.

Animales de compañía (a excepción de perros de servicio y apoyo emocional, presentando certificado que lo acredite).

Cigarrillos electrónicos, vaporizadores con batería extraíble y similares.

Punteros láser.

