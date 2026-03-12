Sombrilla, protector solar y algunas botellas: Estos son los objetos permitidos para Lollapalooza 2026
Este fin de semana se celebra uno de los festivales más importantes a nivel mundial y llega con su nueva edición al país: Lollapalooza 2026 tendrá lugar en el Parque O'Higgins y ya publicaron qué objetos se pueden llevar y los que tendrán prohibición total.
Para seguridad de los asistentes, los trabajadores y los artistas, la organización aclaró la lista completa de los artículos que están permitidos y prohibidos entrar, detallando además el tipo de objeto, tamaño y formato.
Los objetos permitidos para Lollapalooza 2026
Revisa la lista completa de los artículos permitidos y prohibidos para Lollapalooza 2026:
Artículos permitidos:
- Botella de agua reutilizable de 500 cc por persona.
- 1 botella de agua plástica 1/2 litro, sellada y envasada de origen.
- Contenedor de agua como cantimplora, camelbak y mamaderas plásticas vacías.
- Sombrilla de papel de mano.
- Protector solar en crema, no en aerosol.
- Maquillaje, sin espejos.
- Desodorante, no en aerosol.
- Mamaderas, colados y comida de bebés sellados.
- Coches de bebé, serán revisados antes de ingresar.
- Chaquetas, polerones.
- Mantas, toallas.
- Anteojos/binocular largavista.
- Cámara fotográfica de lente fijo, no profesionales.
- Cargador externo con batería fija -no extraíbles- de capacidad máxima 20.000 mAh.
¿Qué no se puede llevar?
Además, los siguientes artículos de la lista quedaron estrictamente prohibidos para ingresar, entre ellos, cigarrillos electrónicos, alimentos, líquidos y animales de compañía. Revisa a continuación.
- Armas o elementos cortopunzantes de cualquier tipo.
- Cadenas (no gargantillas) y cascos de todo tipo.
- Sustancias ilícitas o ilegales de cualquier tipo, establecidas en la Ley 20.000.
- Alcohol.
- Envases o vasos de vidrio, espejos, perfumes.
- Alimentos y líquidos. Solo colados o picados sellados en el caso de niños.
- Tiendas de campaña, sillas y pisos de cualquier tipo.
- Monopods, selfie sticks, trípodes, lentes, zoom y accesorios afines.
- Equipos profesionales de fotografía, audio y video. Drones y GoPro con equipamiento.
- Monopatines, scooters, patines, skate o vehículos personales motorizados a excepción de vehículos especiales para personas con movilidad reducida.
- Animales de compañía (a excepción de perros de servicio y apoyo emocional, presentando certificado que lo acredite).
- Cigarrillos electrónicos, vaporizadores con batería extraíble y similares.
- Punteros láser.
