Sombrilla, protector solar y algunas botellas: Estos son los objetos permitidos para Lollapalooza 2026

Este fin de semana se celebra uno de los festivales más importantes a nivel mundial y llega con su nueva edición al país: Lollapalooza 2026 tendrá lugar en el Parque O'Higgins y ya publicaron qué objetos se pueden llevar y los que tendrán prohibición total.

Para seguridad de los asistentes, los trabajadores y los artistas, la organización aclaró la lista completa de los artículos que están permitidos y prohibidos entrar, detallando además el tipo de objeto, tamaño y formato.

Los objetos permitidos para Lollapalooza 2026

Revisa la lista completa de los artículos permitidos y prohibidos para Lollapalooza 2026:

Artículos permitidos:

  • Botella de agua reutilizable de 500 cc por persona.
  • 1 botella de agua plástica 1/2 litro, sellada y envasada de origen.
  • Contenedor de agua como cantimplora, camelbak y mamaderas plásticas vacías.
  • Sombrilla de papel de mano.
  • Protector solar en crema, no en aerosol.
  • Maquillaje, sin espejos.
  • Desodorante, no en aerosol.
  • Mamaderas, colados y comida de bebés sellados.
  • Coches de bebé, serán revisados antes de ingresar.
  • Chaquetas, polerones.
  • Mantas, toallas.
  • Anteojos/binocular largavista.
  • Cámara fotográfica de lente fijo, no profesionales.
  • Cargador externo con batería fija -no extraíbles- de capacidad máxima 20.000 mAh.
¿Qué no se puede llevar?

Además, los siguientes artículos de la lista quedaron estrictamente prohibidos para ingresar, entre ellos, cigarrillos electrónicos, alimentos, líquidos y animales de compañía. Revisa a continuación.

  • Armas o elementos cortopunzantes de cualquier tipo.
  • Cadenas (no gargantillas) y cascos de todo tipo.
  • Sustancias ilícitas o ilegales de cualquier tipo, establecidas en la Ley 20.000.
  • Alcohol.
  • Envases o vasos de vidrio, espejos, perfumes.
  • Alimentos y líquidos. Solo colados o picados sellados en el caso de niños.
  • Tiendas de campaña, sillas y pisos de cualquier tipo.
  • Monopods, selfie sticks, trípodes, lentes, zoom y accesorios afines.
  • Equipos profesionales de fotografía, audio y video. Drones y GoPro con equipamiento.
  • Monopatines, scooters, patines, skate o vehículos personales motorizados a excepción de vehículos especiales para personas con movilidad reducida.
  • Animales de compañía (a excepción de perros de servicio y apoyo emocional, presentando certificado que lo acredite).
  • Cigarrillos electrónicos, vaporizadores con batería extraíble y similares.
  • Punteros láser.

