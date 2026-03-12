"Si entrenas, no pagas": Cadena de gimnasios Sportlife relanza curiosa oferta que fomenta el ejercicio

12 mar. 2026 - 16:29 hrs.

¿Qué pasó?

Sportlife, una cadena de gimnasios, relanzó una curiosa e imperdible promoción para nuevos socios durante sus dos primeros meses de membresía. Esto con el fin de incentivar a las personas a ejercitarse y que hagan de eso un hábito.

Sportlife tiene más de 30 años en la industria del fitness y por segundo año consecutivo lanza su campaña: "Si entrenas no pagas". Además, ofrece una serie de beneficios que van desde guías de entrenamiento, hasta una evaluación inicial para garantizar el progreso físico.

La premisa se basa en un estudio realizado por el University College de Londres, publicado en el European Journal of Social Psychology, que asegura que se requieren en promedio dos meses para establecer un hábito de entrenamiento.

La oferta consiste en que los nuevos usuarios solo pagarán por los días que no entrenen durante los dos primeros meses de su plan mensual recurrente PAT. De este modo, si un usuario entrena todos los días del mes, no paga nada por ese período. El descuento se reflejará en el quinto y sexto mes del plan.

La gerente general de Sportlife, Marcela Díaz, declaró que la iniciativa fue diseñada pensando en los socios, y en mejorar su calidad de vida. "Si entrenas constantemente durante los dos primeros meses, no solo se crea el hábito, sino que empiezas a sentir las hormonas de la felicidad que el cuerpo genera. Si logramos que los socios paguen cero o lo menos posible, estaremos ayudando a transformar sus vidas", dijo.

La promoción es válida hasta el 31 de marzo de 2026, solo en las sedes de Pie Andino, Los Trapenses, San Carlos, Ñuñoa, Peñalolén, Puente Nuevo, Vitacura, Chicureo Piedra Roja, Chamisero, Montemar, Quilicura, Purísima, Maipú, Bories, Punta Arenas Mall, Valparaíso y Viña del Mar.

Sportlife

Todo sobre Nacional