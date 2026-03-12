Es candidata a Miss Universo Ñuñoa: Thammara "Thammy" Palma sorprendió a todos con nuevo cambio de look

12 mar. 2026 - 18:15 hrs.

¿Qué pasó?

La creadora de contenido Thammara Palma sorprendió a sus seguidores con un cambio de look, tras confirmar su candidatura al Miss Universo Chile 2026.

La influencer estará participando en el certamen clasificatorio de la comuna de Ñuñoa, para optar por un cupo en la final nacional y ganar la corona para representar a Chile en Puerto Rico, en noviembre próximo.

"Tanto lo pidieron que les hicimos caso", escribió la influencer en un reel de Instagram donde mostró su cambio de look. Pasó de tener un tinte con tonos verdes a un castaño oscuro con un corte que le aporta movimiento.

El reel fue publicado en su cuenta personal y reposteado por el perfil oficial de Miss Universo Ñuñoa. Los comentarios de sus seguidores llenaron inmediatamente la publicación: "Te ves hermosa, ese color te queda maravilloso", "Este tono te queda divino" y "Todo que ver", fueron algunas de las reacciones.

Esto es parte de su preparación rumbo a la corona, y pese a que en una ocasión comentó que no se sentía una miss, su objetivo en este camino es motivar a más niñas a que confíen en ellas y que no es necesario ser perfecta para cumplir sueños.

