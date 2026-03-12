Pampita muestra su nueva casa de lujo en Barrio Parque: Así es la vivienda

12 mar. 2026 - 18:43 hrs.

La modelo y actriz argentina Ana Carolina Ardohain, más conocida como Pampita, presentó su nueva y lujosa residencia luego del robo que sufrió en septiembre de 2025 en Barrio Parque, una exclusiva subzona del barrio Palermo, en la ciudad de Buenos Aires.

Tras aquel episodio, decidió mudarse junto a sus hijos a un nuevo inmueble, también ubicado en uno de los sectores más prestigiosos de la capital. La propiedad destaca por su clásico diseño francés y sus amplios espacios distribuidos en tres plantas.

Según información de Infobae, la casa cuenta con 760 metros cuadrados y una extensa lista de comodidades: cuatro dormitorios, tres baños, sala de juegos, jardín de grandes dimensiones, piscina, gimnasio privado, sauna y una bodega subterránea.

Una de las casonas más amplias y codiciadas de Barrio Parque

Ubicada sobre la calle Juez Tedín, la vivienda figura entre las más amplias del corredor y se incorporó al mercado con un alquiler mensual de 10 mil dólares, cifra que la posiciona dentro de las opciones de mayor valuación para uso residencial en Buenos Aires.

Esto ocurre en medio de la consolidación del sector como un polo de alta gama, altamente demandado por sus características urbanísticas y su perfil exclusivo.

La propiedad dispone además de un comedor espacioso, escritorio, baño de visitas y una cocina amplia. En la planta superior, el dormitorio principal incluye un vestidor, un baño revestido completamente en mármol y vistas privilegiadas al exterior.

A ello se suman habitaciones adicionales y un playroom conectado con una terraza.

Un barrio con normas estrictas y un estilo inconfundible

Barrio Parque forma parte de Palermo Chico, una zona conocida por su estricta normativa urbanística, que privilegia grandes residencias y embajadas en un entorno arbolado, silencioso y de baja circulación vehicular.

Su diseño y su historia lo convierten en uno de los sectores más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires.