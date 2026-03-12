A casi 20 años de "Mekano": Así luce en la actualidad la bailarina María Isabel "Chabe" Indo

12 mar. 2026 - 08:10 hrs.

Una de las integrantes más recordadas de "Mekano" es Chabe, cuyo nombre real es María Isabel Indo. Es actriz de profesión y durante años integró la "primera línea" de todo el conjunto de bailarines del espacio.

Sin embargo, al finalizar el exitoso programa juvenil de Mega, la bailarina comenzó de a poco a salir del foco de la televisión, y aunque algunas veces participaba de algunos espacios en cámara, hace varios años que ya no aparece en pantalla.

Chabe bailando en "Mekano".

La actualidad de "Chabe"

A pesar de que de manera ocasional ha sido invitada en diversas oportunidades para aparecer en TV, lo cierto es que ha mantenido un perfil bajo en redes sociales hasta hace algún tiempo, cuando anunció una importante decisión en su vida.

A pesar de que desde el 2011, tras el nacimiento de su hija Isabella, se alejó del mundo mediático, hace un tiempo decidió dedicarse a la creación de contenido para adultos, promocionándolo en sus perfiles de redes.

Además, estudió Técnico en Prevención y Rehabilitación en la Universidad de Santiago y en el 2022 fue parte de un refugio en Isla de Maipo que ayudaba a mujeres para rehabilitarse de adicciones.

Revisa cómo luce "Chabe" en la actualidad:

Instagram de "Chabe" / @mariaisabelindo

Instagram de "Chabe" / @mariaisabelindo