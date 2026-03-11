Catalina "Cata" Palacios reaparece en redes sociales y confirma nuevo romance

11 mar. 2026 - 17:14 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes la cantante Catalina Palacios encendió las redes tras publicar una foto con su nueva pareja, a través de sus historias de Instagram. La romántica imagen en la que aparece besando en la mejilla a su nuevo amor, fue tomada en la Laguna Espejo, región de La Araucanía.

Se trata de Rodrigo Salinas Pinto, un hombre que al parecer mantiene un bajo perfil y no está relacionado con los medios, ni la farándula.

La ex figura televisiva se había mantenido fuera de los focos desde su pasada participación en el Miss Universo Chile 2025, donde representó a la comuna de Maitencillo. Aunque la relación estuvo oculta por un tiempo, en redes sociales coqueteaban a través de comentarios en sus publicaciones.

Se sabe poco sobre Rodrigo Salinas, pero de acuerdo a lo que se puede ver en sus redes sociales, es una persona muy familiar, apasionada por el deporte y la naturaleza. Es ingeniero agrónomo de profesión y se desempeña como gerente agrícola en la Sociedad Agrícola Fátima LTDA.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eduardo Salinas Pinto (@e_salinas17)

