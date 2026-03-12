Cae prófugo apodado como "El Malvavisco" en Argentina: Es reconocido por ser malvado y bizco

12 mar. 2026 - 10:39 hrs.

¿Qué pasó?

En las últimas horas, un hombre se volvió viral tras ser detenido mientras se mantenía prófugo de la justicia en Argentina. El hecho no solo llamó la atención por su captura, sino también por su peculiar apodo: “El Malvavisco”, un joven de 24 años que recibió ese nombre, según su entorno, por ser malvado y bizco, término coloquial para referirse al estrabismo.

El delincuente fue interceptado durante un control de rutina realizado por la Policía de Chaco, quienes detectaron que el joven estaba siendo buscado por un “supuesto robo” y mantenía una orden de captura vigente.

Los detalles de su detención

De acuerdo con Diario Tag, el procedimiento ocurrió en medio de un operativo de seguridad en la localidad. Al verificar sus datos en el Sistema de Gestión Biométrica (SIGEBI), los agentes confirmaron que existía sobre él una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía Penal N°6 de Resistencia.

Tras el reporte policial, la Fiscalía en turno N°10 ordenó su detención, quedando alojado en la unidad policial a disposición de la magistratura correspondiente.

El Malvavisco

Tiene más de un apodo

Según LM Neuquén, el joven era conocido en su barrio como “Malvavisco”, apodo que, de acuerdo con vecinos y personas cercanas, surgió por una mezcla de características personales, como "malvado y bizco", que lo hicieron destacar en la zona.

En algunos sectores también circulaba otro sobrenombre: “el azote del barrio Timbó”, en referencia a su presunta participación en distintos episodios delictivos.

