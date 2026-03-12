"La presenta como su señora": Aseguran que Américo volvió con su exesposa tras su separación con Yamila Reyna

12 mar. 2026 - 11:03 hrs.

¿Qué pasó?

El cantante de cumbia Américo volvió a ser tema de conversación, luego de que la periodista Cecilia Gutiérrez revelara que al parecer el artista retomó su relación con María Teresa"Pepa" Órdenes, su exesposa.

Esto, tras su polémica separación con la actriz argentina Yamila Reyna, quién lo acusó de violencia intrafamiliar el pasado mes de febrero. De acuerdo a Gutiérrez, estarían de viaje romántico en Bolivia.

La periodista de espectáculos publicó un video en su cuenta de Instagram, donde dio a conocer la noticia y aseguró que "Américo y su señora, "Pepa, están de viaje en Bolivia como pareja. Hay varios testigos que los vieron de la mano, cariñosos, y dicen que él la presenta como su señora".

Asimismo, relató que cuando ocurrió la separación con Yamila Reyna, Américo se fue a la casa de su exesposa y madre de sus hijos, lo que también molestó a la actriz argentina, aunque en ese momento "Pepa solo lo recibió y no había una relación de pareja", dijo Cecilia Gutiérrez.

Tal como se evidencia en redes sociales, esa realidad cambió en cuestión de semanas y ya se habla de una reconciliación. No sería la primera vez que Américo y María Teresa retoman su relación, pues, en 2021 estuvieron separados por unos meses y posteriormente volvieron antes del quiebre definitivo que duró cerca de dos años, hasta ahora.

¿Cómo va el proceso judicial?

Respecto a la denuncia en contra del cantante, Gutiérrez también contó que, a pesar de que son causas reservadas, tuvo acceso a cierta información y afirmó que la fiscalía pudo ver imágenes de las cámaras de la bomba de bencina, que según ella son bastante reveladoras.

Además, dijo que recuperaron el teléfono de Yamila que quedó en el Servicentro y se mantiene bajo custodia policial. Reyna por su parte ya habría declarado y están a la espera de que el intérprete de "Que levante la mano" entregue su versión de los hechos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cecilia Gutie?rrez (@ceci.gutierrez)

Todo sobre Américo