Asignación familiar: Este es el valor para este 2026

La Asignación Familiar es una ayuda económica dirigida a un importante sector de la población chilena.

El beneficio se paga por cada carga familiar reconocida, a trabajadores (dependientes o independientes), pensionados y beneficiarios del Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años, Subsidio de Cesantía, Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL) o Fondo de Cesantía Solidario.

Según ChileAtiende, las trabajadoras embarazadas y los trabajadores, cuyas cónyuges sean carga familiar y estén embarazadas, también tienen acceso a la bonificación.

¿Cuál es el valor de Asignación Familiar para este 2026?

Desde el pasado 1 de enero de 2026 se establecieron tramos y montos para este beneficio, de la siguiente manera:

$22.007 por carga: Se adjudica a los beneficiarios cuyo ingreso mensual no excede los $631.976.

$13.505 por carga: Corresponde a los beneficiarios cuyo ingreso mensual supera los $631.976 y no excede los $923.067.

$4.267 por carga: Se otorga a los beneficiarios cuyo ingreso mensual supera los $923.067 y no excede los $1.439.668.

Ingresos superiores a $1.439.067

Quienes tengan ingresos mensuales superiores a $1.439.067 y acrediten cargas familiares, no tendrán derecho a las asignaciones aludidas previamente.

De acuerdo con la Dirección del Trabajo, lo estipulado corresponde a la Ley 21.751 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

