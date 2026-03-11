Aporte Familiar Permanente: ¿Se puede recibir más de un pago?

11 mar. 2026 - 09:00 hrs.

Este lunes 16 de marzo se llevará a cabo el último pago del Aporte Familiar Permanente, destinado a trabajadores y pensionados de entidades distintas al IPS que reciben la Asignación Familiar o Maternal.

Consiste en una ayuda estatal de $66.834 para personas con cargas acreditadas o cuya familia pertenezca a Chile Solidario o a Seguridades y Oportunidades. Se puede cobrar por vía electrónica o presencial.

¿Puedo recibir más de un Aporte Familiar Permanente?

La página oficial indica que se entregará más de un monto si el beneficiario tiene a más de una persona acreditada como carga familiar, siempre que por esta haya recibido la Asignación Familiar o el Subsidio Familiar en diciembre de 2025.

En cambio, se entregará un monto por familia si esta pertenecía a Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades al 31 de diciembre de 2025.

¿Cómo saber si me corresponde el Aporte Familiar Permanente?

Durante el período de pagos, se podrá obtener esta información mediante el portal de consulta (pulsa aquí), ingresando el RUN y la fecha de nacimiento.

¿Cómo se paga el Aporte Familiar Permanente?

La forma de pago se dividirá en tres modalidades, las cuales se adaptan a cada beneficiario:

Depósito en CuentaRUT: si tiene una vigente y no es beneficiario habitual del Instituto de Previsión Social (IPS).

si tiene una vigente y no es beneficiario habitual del Instituto de Previsión Social (IPS). Cobro presencial: si no tiene una CuentaRUT vigente ni es beneficiario habitual del IPS, debe consultar la página oficial para conocer la fecha y lugar de pago. En este caso, dispone de nueve meses para cobrarlo (contado desde el momento del pago).

si no tiene una CuentaRUT vigente ni es beneficiario habitual del IPS, debe consultar la página oficial para conocer la fecha y lugar de pago. En este caso, dispone de nueve meses para cobrarlo (contado desde el momento del pago). Si recibe ayudas estatales: si es beneficiario de algún otro aporte del IPS, se paga de la misma forma en que los obtiene.

