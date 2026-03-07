Aporte Familiar Permanente: Así puedes revisar si te corresponde algún pago del ex Bono Marzo

07 mar. 2026 - 08:00 hrs.

El pasado mes de febrero comenzaron a realizarse los pagos del ex bono marzo, ahora conocido como Aporte Familiar Permanente, beneficio que está dirigido a familias de menores ingresos que cumplan con ciertos requisitos, pero también para pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS).

Para este año, el monto del Aporte Familiar Permanente asciende a los $66.834 por cada carga familiar debidamente inscrita.

¿Cómo revisar si me corresponde algún pago del Bono Marzo?

Para consultar si eres beneficiario del Aporte Familiar Permanente en el periodo 2026, debes ingresar al portal web dispuesto por el IPS en el siguiente link (pincha aquí).

Una vez dentro, debes ingresar los datos solicitados de la persona que quiere consultar por el beneficio, es decir, RUT y fecha de nacimiento.

Finalmente, el sistema te mostrará si eres acreedor del pago para este año, pero también podrás consultar por los bonos de periodos anteriores, en caso de que tengas algún pago sin cobrar.

Requisitos para recibir el Bono Marzo 2026

Si bien, no se debe postular para recibir el Aporte Familiar Permanente, es necesario cumplir con ciertas condiciones para ser acreedor, estas son:

Tener concedido el Subsidio Familiar al 31 de diciembre del año anterior. Cobran un aporte por cada causante de subsidio.

Ser de una de las familias pertenecientes a ChileSolidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), que eran beneficiarias de esos sistemas al 31 de diciembre del año anterior. Cobran un aporte por familia.

Tener concedida la Asignación Familiar o Maternal por sus cargas al 31 de diciembre del año anterior. Reciben un aporte por cada carga.

