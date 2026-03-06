Aporte Familiar Permanente: ¿Quiénes reciben el pago presencial del ex Bono Marzo?

06 mar. 2026 - 08:00 hrs.

A partir del lunes 16 de marzo se realizará el tercer y último pago del Aporte Familiar Permanente, un beneficio que se entrega para mejorar la calidad de vida de las familias de menores ingresos.

Es una ayuda económica de $66.834 por cada carga o núcleo familiar, según sea el caso, cuyo cobro se puede realizar por depósito bancario o presencialmente.

¿Quiénes reciben presencialmente el Aporte Familiar Permanente?

La página oficial indica que esta forma de pago aplica para quienes no sean beneficiarios del IPS ni tengan una CuentaRUT activa, en un local designado.

En este sentido, tendrán que consultar el día y mecanismo de cobro a través del portal de consulta (pulsa aquí), con su RUT y fecha de nacimiento.

A partir de la fecha en que comenzó a entregarse el monto, el beneficiario tiene hasta nueve meses para tramitar el cobro.

¿A quiénes les corresponde el tercer pago del Aporte Familiar Permanente?

La ayuda monetaria se entregará a los trabajadores y pensionados de entidades distintas al IPS, que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares.

