Aporte Familiar Permanente: ¿Quiénes recibirán el tercer pago?

04 mar. 2026 - 07:00 hrs.

El Estado ya realizó el segundo pago del Aporte Familiar Permanente, por lo que a este beneficio solo le queda una tercera entrega para cumplir su labor de mejorar los ingresos de las familias más vulnerables.

Se trata de una ayuda económica de $66.834 por carga familiar o por cada familia, la cual pueden cobrar siempre que cumplan con los requisitos de acceso.

¿Quiénes recibirán el tercer pago del Aporte Familiar Permanente?

La página oficial indica que el próximo lunes 16 de marzo la ayuda monetaria se entregará a los trabajadores y pensionados de entidades distintas al IPS, que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares.

En este sentido, es importante recordar que deben cumplir uno de los siguientes requisitos:

Haber cobrado el Subsidio Familiar o Maternal, o la Asignación Familiar o Maternal el 31 de diciembre de 2025 por una carga familiar o persona acreditada.

Integrar un grupo familiar que durante el 31 de diciembre de 2025 pertenecía a Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar).

¿Cómo saber si me corresponde el Aporte Familiar Permanente?

Para obtener esta información, basta con ingresar al portal de consulta (pulsa aquí) e ingresar el RUN, fecha de nacimiento y presionar el botón “Consultar”. Así, el sistema mostrará el monto correspondiente y los causantes que lo generan.

El pago se realiza mediante depósito bancario a la CuentaRUT, aunque se puede retirar presencialmente si no tiene una. En este caso, dispone de nueve meses desde la fecha de entrega para tramitarlo.

Todo sobre Aporte Familiar Permanente