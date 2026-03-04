¿Beber agua tibia ayuda a bajar de peso?: Esto dicen los expertos sobre curiosa recomendación de redes sociales

04 mar. 2026 - 07:10 hrs.

¿Qué pasó?

En las últimas semanas se ha viralizado en redes sociales una curiosa recomendación que traería beneficios a nuestra salud: beber un vaso de agua tibia al día ayudaría a adelgazar.

Pese a que siempre se ha sugerido beber agua por sobre jugos y bebidas gaseosas, llama la atención que su temperatura implique mayores beneficios para nuestro organismo. Sin embargo, los expertos son cautelosos.

¿Qué dicen los expertos sobre esta recomendación?

La nutricionista y académica de la Universidad Central, Gloria Peña, aseguró que "no hay evidencia científica que pueda respaldar esta aseveración".

La profesional explicó que lo más importante "es tener claridad sobre las recomendaciones del consumo de agua".

Al respecto, comentó que siempre lo mejor es beber agua natural, "es decir, agua de la llave o, si gusta, agua envasada, pero ¿para qué gastar más dinero y contaminar el ambiente con botellitas de plástico?".

"Por lo tanto, mi sugerencia siempre es, ojalá utilizar agua de la llave, la temperatura que la persona desee", complementó.

Por su parte, la doctora Constanza Arancibia, nutrióloga de la Clínica Las Condes, indicó que la temperatura del agua "no influye mayormente en que aumente nuestro metabolismo y que vayamos a adelgazar".

"Lamentablemente, no es esa la función que cumple una buena hidratación", expuso, aunque sí sostuvo que "el único beneficio podría ser en términos de confort".

Al respecto, explicó que "hay pacientes y personas que prefieren mucho más tomar agua fría, otros más tibia, otros más caliente".

"Pero no cambia mayormente tu metabolismo basal y, por lo tanto, no va a influir en que tengas cambios de peso", concluyó.