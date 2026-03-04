Regresaba a casa junto a su familia cuando le dispararon: Detienen a conductor por crimen de mujer de 50 años en Lo Espejo

04 mar. 2026 - 07:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 33 años fue detenido por su presunta participación en el crimen con arma de fuego de una ciudadana peruana, hecho ocurrido a principios de febrero en la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana.

Víctima viajaba junto a su familia cuando recibió el disparo

De acuerdo a lo informado por la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI), el crimen se produjo la noche del pasado 8 de febrero, cuando la víctima, de 50 años, se trasladaba junto a su familia en un vehículo de aplicación.

"La mujer aborda un vehículo de la aplicación Uber para trasladarse desde Providencia hasta su domicilio ubicado en la comuna de El Bosque", comentó el comisario Juan Palavecino.

A eso de las 22:00 horas, en la intersección de las calles José Joaquín Prieto y avenida Lo Espejo, se produjo un altercado vial con un segundo vehículo, conducido por el imputado.

El hombre "extrajo desde la ventanilla un arma de fuego tipo pistola, efectuando un único disparo, el que impacta en la puerta trasera derecha del vehículo y de manera consecutiva a la víctima, quien posteriormente falleció en dependencia del Hospital El Pino, en San Bernardo", agregó el detective.

La detención del sospechoso

El comisario Palavecino comentó que las diligencias realizadas por el equipo investigador permitieron establecer "de manera clara, fehaciente e inequívoca la participación del imputado en el hecho".

Tras ello, se otorgó la respectiva orden de detención, la que se concretó la jornada del martes durante la tarde, "mediante la respectiva entrada y registro a su domicilio particular en la comuna de La Granja", concluyó.