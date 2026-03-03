Realizan allanamientos simultáneos por reos que escaparon disfrazados de gendarmes desde exPenitenciaría

03 mar. 2026 - 17:32 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la jornada de este martes se desarrollan operativos simultáneos en distintas comunas de la Región Metropolitana, en el marco de la búsqueda de los reos que hace una semana escaparon desde la exPenitenciaría caracterizados como funcionarios de Gendarmería.

Los reos que escaparon

Se trata de Juan Flores Valenzuela, quien cumple condena de presidio perpetuo por el delito de femicidio, y Tomás González Quesada, sentenciado a 16 años por porte y lanzamiento de artefactos incendiarios.

La huida ocurrió cerca del mediodía, cuando ambos abandonaron el recinto utilizando prendas similares a las de funcionarios penitenciarios. Sin embargo, su ausencia fue advertida recién alrededor de las 18:00 o 19:00 horas, momento en que se activaron los protocolos de búsqueda.

Registros de cámaras y levantamiento de evidencias

Con el paso de los días se han conocido registros de cámaras de seguridad que forman parte de los antecedentes reunidos por los equipos policiales. Estas imágenes han sido incorporadas a la investigación para identificar posibles rutas y eventuales apoyos en el exterior.

En ese contexto, durante este martes se realizaron allanamientos en las comunas de Estación Central, La Granja y Maipú. Personal de la Policía de Investigaciones ingresó a distintos domicilios y espacios comunitarios en busca de pistas que permitan dar con el paradero de los prófugos o establecer si habrían salido del país.

Uno de los procedimientos se efectuó en Villa Francia, en Estación Central, donde efectivos ingresaron a un espacio vecinal mientras se desarrollaba una clase de capoeira para menores de edad. La diligencia generó molestia entre padres y apoderados que se encontraban en el lugar junto a sus hijos.

Sumario interno en Gendarmería

En paralelo a la búsqueda, Gendarmería inició un sumario interno para determinar cómo los internos habrían obtenido las prendas de vestir utilizadas en la fuga y establecer eventuales responsabilidades o colaboraciones desde el interior del recinto.

Las diligencias continúan en distintas comunas y se espera que en las próximas horas se conozcan nuevos antecedentes respecto del paradero de ambos condenados, uno con pena de presidio perpetuo y el otro con una sentencia de 16 años.