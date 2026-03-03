Rescatan a padre e hijo que desaparecieron cuando efectuaban una cabalgata en San Clemente

03 mar. 2026 - 17:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un padre y su hijo fueron rescatados este martes, luego de que desaparecieran cuando efectuaban una cabalgata guiada en la comuna de San Clemente, en la región del Maule.

Según información entregada por Carabineros, el adulto de 43 años y su hijo de 13 debieron haber retornado a su domicilio el lunes 1 de marzo, pero su rastro se perdió, lo que derivó en la respectiva denuncia.

¿Qué dijo Carabineros?

Carabineros detalló que un sobrevuelo permitió divisar a las víctimas y pasadas las 11:00 horas de este martes fueron encontradas en buenas condiciones de salud.

"Fueron ubicados y rescatados este padre y este hijo. Esto era hacia un camino que se llama El Piojo, en la comuna de San Clemente, sector territorial de la Tenencia Fronteriza La Mina, que ya habían realizado las labores de búsqueda", manifestó la institución policial.

