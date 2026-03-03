Algunos médicos ya no trabajaban en el recinto: Detectan más de 12 mil licencias médicas sin respaldo en Hospital de Concepción

03 mar. 2026 - 16:25 hrs.

¿Qué pasó?

La Contraloría General de la República, a través de su sede regional en el Biobío, dio a conocer una serie de observaciones tras auditar la gestión de licencias médicas en el Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente de Concepción.

El análisis quedó consignado en el Informe Final N° 538/2025, que revisó el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024.

Licencias sin registro clínico asociado

De acuerdo con el documento, cerca de 12 mil licencias médicas electrónicas fueron emitidas por facultativos del hospital sin que existiera un registro clínico asociado a una atención que justificara su otorgamiento.

La propia Contraloría Regional del Biobío señaló en su comunicado que se detectaron “documentos sin respaldo clínico, cuentas activas de facultativos que ya no trabajaban en el hospital y profesionales que otorgaron licencias mientras estaban con reposo médico”, como parte de las observaciones levantadas durante la auditoría.

Emisión desde cuentas institucionales y médicos fuera de dotación

El informe también estableció que se emitieron 8.126 licencias médicas electrónicas utilizando la cuenta institucional del hospital en el sistema MEDIPASS, pese a que los profesionales que las extendieron ya no formaban parte de la dotación al momento de su emisión.

A ello se suma que 65 médicos otorgaron más de 1.200 licencias médicas mientras ellos mismos se encontraban con reposo laboral. Frente a estos antecedentes, se indicó que el hospital deberá ordenar el inicio de un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas. Además, las observaciones serán puestas en conocimiento de la Superintendencia de Seguridad Social para los fines correspondientes.

Observaciones al sistema clínico

La auditoría también abordó el funcionamiento del sistema clínico informatizado SINETSUR, señalando que no dispone de un campo estructurado para registrar la emisión de licencias médicas durante la atención. Según se expuso, esta situación vulnera estándares legales de completitud y autenticidad de los registros clínicos.

Recursos no recuperados y licencias pendientes

En materia de recuperación de recursos, el informe detalló que el hospital solo ha cobrado $1.509.021 de un total de $134.819.496 correspondientes a licencias médicas rechazadas entre 2023 y 2024.

Asimismo, se constató una desactualización en el sistema de información de recursos humanos (SIRH), donde permanecen 42.285 licencias en estado “Pendiente”, pese a que 11.059 ya figuran como “Aprobadas” y 322 como “Rechazadas” en la Superintendencia. En este último caso, se advirtió que no se han generado gestiones para recuperar los montos asociados, aun cuando 84 de ellas fueron emitidas en 2023.

Plazo para regularizar procesos

Ante el conjunto de observaciones, el hospital deberá establecer un plan de trabajo tipo carta Gantt para regularizar procesos, actualizar registros y recuperar montos adeudados en un plazo máximo de seis meses. Los avances deberán ser informados y acreditados ante la Contraloría.

