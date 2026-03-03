"Para mí no es un tabú": Augusto Schuster revela las razones para raparse

03 mar. 2026 - 18:15 hrs.

El pasado jueves, el conocido cantante y actor chileno, Augusto Schuster respondió un comentario mientras estaba en stream, que hacía referencia al porqué tomó la decisión de raparse.

Su respuesta fue publicada en un clip a través de su segunda cuenta de Instagram, donde comparte contenido de sus streams en la plataforma Twitch, abordando temas tanto personales, como de entretenimiento.

"Oye pelaito, tal vez ya te lo preguntaron, pero ¿por qué tomaste esa decisión de ser pelado?", decía la pregunta de un usuario en el chat. El ex integrante de Amango, se sinceró y dijo que en su caso no había que pensar en un porqué, sino en cuándo.

"No es que haya mucha decisión que tomar, la única decisión es cuándo te rapas, pero el ser pelado es casi inevitable. Yo me rapé porque siempre supe que lo haría, me estaba quedando pelado desde hace mucho. Yo sabía, había visto a mi papá, veo a mis tíos, a mis abuelos y digo, el destino claramente quiere lo mismo para mí".

"Siempre me preguntan lo mismo"

En el post con el clip del stream, Schuster aclaró que siempre le preguntaban lo mismo y las opiniones no se hicieron esperar, ya son más de 600 los comentarios que acumula el video, la mayoría son positivos y con cumplidos.

"Scarificaste el pelo por esa skin, dios da y quita", "con esa aura el pelo es innecesario", "Schuster no podemos tener todo en la vida. ¿Querías ser simpático, guapo, talentoso y además tener cabellera? Deja algo para los demás igual", son algunos de los que tenían más likes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pelao Schuster (@buenapelao)

El seguidor que hizo la pregunta se disculpó por sacar el tema y el cantante contestó que para él ese tema no es un tabú y no tiene problema en abordarlo. "Peor sería que vinieras a decir 'hermano, déjate el pelo te verías mejor', que lo hacen, me llegan hartos mensajes así y si lo hiciera, no me vería mejor", concluyó.

