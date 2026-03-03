Ignacia Antonia respondió a sus seguidores cuándo mostrará la cara de su bebé en redes sociales

03 mar. 2026 - 14:52 hrs.

La conocida tiktoker y creadora de contenido, Ignacia Antonia realizó una popular dinámica a través de sus historias de Instagram en la que sus seguidores le hicieron preguntas sobre tips de belleza, consejos y algunas sobre su hija.

La influencer fue madre por primera vez, junto al cantante urbano Bastián Damonte, más conocido como Ak4:20, el pasado mes de diciembre. El rostro de su hija llamada Amelia no ha sido revelado en redes sociales, lo que genera curiosidad en muchos de sus seguidores.

Pese a que Ignacia documentó varias etapas de su embarazo, incluso el nacimiento de su hija, y lo compartió con sus seguidores en diferentes plataformas, ella y su pareja optaron por no exponer el rostro de la bebé.

Esta es una decisión común entre personajes públicos, normalmente por temas de seguridad.

En una reciente dinámica de preguntas, le consultaron por el momento en el que mostraría a su hija y respondió con una foto de su pareja cargando a la niña con la canción "Pelirroja" de Loyaltty y Lewis Somes, sonando de fondo: "Nunca, jamás".

Poco después, otra de las preguntas hacía referencia a los rasgos de Amelia. "Ya que no mostrarás a la bebé, ¿a quién se parece más? ¿A ti o al papá?".

@ignaciaa_antonia. Instagram

Esta vez la respuesta de la tiktoker fue más extensa y dijo que "al principio era igual al papá, ahora no sé. Dicen que se parece a mi papá, así que quizás se está pareciendo más a mí??? Pero igual va a ir cambiando", expresó.

Todo sobre Tendencias