SOAP solidario: Así puedes comprar el seguro impulsado por Fundación Care de Cecilia Bolocco

03 mar. 2026 - 16:08 hrs.

En Chile, el cáncer se ha convertido en la principal causa de muerte, una realidad que trasciende las estadísticas y se refleja en las dificultades que enfrentan miles de pacientes. Aunque existen garantías explícitas en salud para enfermedades oncológicas, en la práctica los tiempos de espera han aumentado de forma considerable desde la pandemia.

Las garantías GES vencidas crecieron cerca de un 500%, pasando de alrededor de 2.000 casos a más de 19.000, lo que implica diagnósticos y tratamientos que no llegan con la oportunidad necesaria.

SOAP Solidario

Frente a este escenario, distintas iniciativas buscan acortar esa brecha entre lo que establece la ley y lo que ocurre en la experiencia cotidiana de los pacientes. Una de ellas es el SOAP Solidario impulsado por Fundación CARE, organización oncológica liderada por Cecilia Bolocco, en alianza con Southbridge Seguros. La propuesta permite que una parte de lo recaudado por la venta del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales se destine directamente a apoyar a personas con cáncer.

En la práctica, estos recursos financian prestaciones concretas, segundas opiniones médicas sin costo, orientación administrativa para navegar el sistema de salud y acceso a tratamientos como quimioterapias, radioterapias y exámenes PET CT, gracias a convenios con centros médicos a lo largo del país. Además, quienes contratan este seguro obtienen beneficios adicionales, como mamografía y examen de antígeno prostático sin costo en la clínica IRAM.

¿Cómo comprar el SOAP?

El SOAP es un seguro obligatorio que debe contratarse cada año antes de renovar el permiso de circulación del vehículo. Se puede comprar de manera completamente online, ingresando a sitios habilitados como fundacioncare.cl o soapcare.sbseguros.cl, donde el proceso es simple, se ingresan los datos del vehículo y del propietario, se paga el valor correspondiente y se recibe la póliza en formato digital al correo electrónico.

Al momento de la compra, también es posible realizar una donación voluntaria adicional. Ese aporte se transfiere íntegramente a Fundación CARE, convirtiendo un trámite anual, que todos los automovilistas deben realizar, en una oportunidad concreta para contribuir a que más personas accedan a diagnóstico y tratamiento oportuno.