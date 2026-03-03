Hombre es detenido por disparar en medio de discusión por mujer que se saltó la fila afuera de la cárcel de Concepción

03 mar. 2026 - 17:18 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 28 años, identificado como Daniel Torres, fue detenido por su presunta participación en un delito de homicidio frustrado, en el contexto de una riña ocurrida el pasado 21 de diciembre de 2025 en la ciudad de Concepción, región de Biobío.

Discusión por saltarse la fila

El hecho se registró en las afueras de un centro penitenciario, cuando se produjo una disputa entre dos mujeres por el ingreso al recinto. De acuerdo con los antecedentes reunidos en la investigación, una de ellas no habría respetado la fila, lo que dio inicio al conflicto.

La discusión escaló rápidamente y sumó a otras personas que se encontraban en el lugar. En ese contexto, uno de los involucrados habría efectuado una serie de disparos.

Siete disparos y un herido

Según lo establecido por la indagatoria, se realizaron siete disparos. Los proyectiles impactaron un vehículo y oficinas del recinto penitenciario, además de provocar lesiones a un hombre de 58 años, quien resultó herido en su pierna derecha.

Estos antecedentes formaron parte de la evidencia levantada por el OS9 de Carabineros, unidad especializada que desarrolló diligencias para esclarecer lo ocurrido e identificar a los presuntos responsables.

Allanamientos en San Pedro de la Paz y Hualpén

En el marco de la investigación, se realizaron allanamientos en viviendas ubicadas en San Pedro de la Paz y Hualpén. Fue en ese contexto que se concretó la detención de Daniel Torres, a quien la Fiscalía imputará por el delito de homicidio frustrado.

El detenido pasará a control de detención ante el Tercer Juzgado de Garantía de Concepción, instancia en la que se revisará la legalidad de su arresto y se comunicarán los cargos en su contra.