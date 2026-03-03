Al contrario de lo que se puede creer: Las razones por las que tener murciélagos cerca de tu hogar podría ser una buena señal

03 mar. 2026 - 19:09 hrs.

Para muchos puede ser una situación incómoda e incluso un mal augurio, pero lo cierto, contrario a lo que se puede creer, es que ver murciélagos volando en las cercanías de tu hogar puede ser una buena noticia.

Esto porque ver estos especímenes podría ser sinónimo de buenas noticias. Un punto importante a destacar es que estos animales pueden merodear una casa no para meterse dentro de esta, sino que puede ser porque están buscando alimentarse.

Para esto, los murciélagos recorren patios y jardines durante la noche en busca de insectos como mosquitos o polilla. Se los divisas cerca de tu casa, significa que ahí encuentran alimento y lo consideran un entorno seguro.

¿Por qué tener murciélagos cerca de tu casa podría ser una buena noticia?

De acuerdo a lo que consigna el medio trasandino TN, la presencia de murciélagos es una señal de que el lugar mantiene un equilibrio natural y que funciona como refugio para la fauna silvestre.

Esto porque entre otras cosas, los murciélagos pueden funcionar como control natural de plagas, al consumir, eventualmente, miles de insectos en una sola noche; equilibrio ambiental, pues su presencia indica que el ecosistema aún sostiene cadenas naturales de alimentación.

Además, podría traducirse en menor uso de químicos como pesticidas y en un entorno funcional para la fauna.

Que los murciélagos elijan tu hogar para ir durante la noche significa que el lugar es útil para la naturaleza.