Vacunación: Estos son los trabajadores que deben recibir la dosis de forma obligatoria

03 mar. 2026 - 20:00 hrs.

El Ministerio de Salud (Minsal) estableció que, a partir de este mes de marzo de 2026, varios grupos de personas deberán disponer del esquema de vacunación obligatoria contra la influenza, según lo establecido por el Diario Oficial número 44.368.

La normativa se sustenta en distintos fundamentos, entre ellos que esta “es una enfermedad respiratoria aguda de origen viral, considerada un problema de salud pública por su elevado potencial epidémico”.

Además, en la publicación se recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la vacunación anual contra la influenza, principalmente en “los grupos de mayor riesgo de contraer la enfermedad, de hospitalización o de fallecer”.

¿Cuáles grupos deben vacunarse contra la influenza?

Tomando en cuenta las directrices de salud internacionales, en el Decreto se establecieron cuáles son los grupos que se deben vacunar obligatoriamente contra la influenza:

Todo el personal de salud que tenga contacto directo o cercano (de hasta 1 metro) con enfermos o usuarios

que tenga contacto directo o cercano (de hasta 1 metro) con enfermos o usuarios Personas de 60 años o más

o más Mujeres embarazadas

Niños en etapa de lactancia y en etapa escolar hasta quinto año básico

y en etapa escolar hasta quinto año básico Estrategia capullo para familiares de lactantes prematuros de menos de 37 semanas

para familiares de lactantes prematuros de menos de 37 semanas Estrategia capullo para familiares de lactantes inmunosuprimidos menores de 6 meses

para familiares de lactantes inmunosuprimidos menores de 6 meses Trabajadores de la educación preescolar y escolar hasta octavo año básico

preescolar y escolar hasta octavo año básico Trabajadores de avícolas , ganaderas y criaderos de cerdo

, ganaderas y criaderos de cerdo Cuidadores de adultos mayores y funcionarios de los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam)

Finalmente, los enfermos crónicos de entre los 11 y 59 años de edad también deberán tener el esquema de vacunación, en caso de presentar:

Enfermedades : pulmonar crónica, neurológica, renal crónica, hepática crónica, metabólicas o autoinmunes y mentales graves.

: pulmonar crónica, neurológica, renal crónica, hepática crónica, metabólicas o autoinmunes y mentales graves. Otros: Cardiopatías, hipertensión en tratamiento farmacológico, obesidad, personas en tratamiento por tuberculosis, cáncer en tratamiento e inmunodeficiencias congénitas o adquiridas.

El Ministerio de Salud recordó que, en este mes de marzo de 2026, “la meta de vacunación contra influenza es de 85% a nivel nacional y por grupo objetivo”.

Todo sobre Influenza