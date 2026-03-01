Campaña de vacunación 2026 comenzó este domingo: Estos son los grupos prioritarios que pueden acceder gratis

01 mar. 2026 - 11:05 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud (Minsal) dio por iniciada este domingo 1 de marzo la Campaña de Vacunación e Inmunización 2026, la cual busca proteger a la población de los virus respiratorios más comunes, como por ejemplo la influenza o el virus respiratorio sincicial (VRS).

Además de estos, la campaña 2026 se adelantó por segundo año consecutivo para reforzar también el acceso a las vacunas contra COVID-19, coqueluche y neumococo, lo que, según la autoridad, consolida un "modelo integrado de protección respiratoria".

Logros de las campañas de vacunación del Minsal

El año pasado, más de 8 millones de personas fueron vacunadas, lo que representa un 78,76% de la población objetivo. Gracias a esto, hubo una reducción de los casos graves y fallecimientos por influenza o neumonía respecto al año anterior.

Sin embargo, el logro más significativo de la campaña ha sido la inmunización contra el VRS en recién nacidos y lactantes, lo que ha permitido que en 2024 y 2025 no se registraran muertes en menores de 1 año por este virus.

¿Cuáles son los grupos prioritarios?

Desde el Minsal informaron que la vacunación es gratuita y está dirigida a los siguientes grupos prioritarios:

Personas de 60 años y más (influenza) y 65 años y más (COVID-19 y vacuna neumocócica).

(influenza) y (COVID-19 y vacuna neumocócica). Personal de salud de establecimientos públicos y privados.

de establecimientos públicos y privados. Enfermos crónicos entre 11 y 59 años con condiciones de riesgo (diabetes, enfermedades pulmonares, cardíacas, renales, entre otras).

con condiciones de riesgo (diabetes, enfermedades pulmonares, cardíacas, renales, entre otras). Gestantes en cualquier etapa del embarazo (también recibirán la vacuna dTpa desde las 28 semanas).

en cualquier etapa del embarazo (también recibirán la vacuna dTpa desde las 28 semanas). Lactantes y escolares desde los 6 meses hasta 5° año básico .

. Trabajadores de educación preescolar y escolar hasta 8° año básico.

preescolar y escolar hasta 8° año básico. Recién nacidos y lactantes nacidos a partir del 1° de octubre de 2025 (inmunización VRS).

¿Dónde me puedo vacunar?

A nivel nacional existen más de 1.200 puntos de vacunación, los que puedes encontrar en el sitio web MeVacuno.cl o llamando a Salud Responde en el fono 600 360 77 77.

