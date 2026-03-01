Campaña de vacunación 2026 comenzó este domingo: Estos son los grupos prioritarios que pueden acceder gratis
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
El Ministerio de Salud (Minsal) dio por iniciada este domingo 1 de marzo la Campaña de Vacunación e Inmunización 2026, la cual busca proteger a la población de los virus respiratorios más comunes, como por ejemplo la influenza o el virus respiratorio sincicial (VRS).
Además de estos, la campaña 2026 se adelantó por segundo año consecutivo para reforzar también el acceso a las vacunas contra COVID-19, coqueluche y neumococo, lo que, según la autoridad, consolida un "modelo integrado de protección respiratoria".
Logros de las campañas de vacunación del Minsal
El año pasado, más de 8 millones de personas fueron vacunadas, lo que representa un 78,76% de la población objetivo. Gracias a esto, hubo una reducción de los casos graves y fallecimientos por influenza o neumonía respecto al año anterior.Ir a la siguiente nota
Sin embargo, el logro más significativo de la campaña ha sido la inmunización contra el VRS en recién nacidos y lactantes, lo que ha permitido que en 2024 y 2025 no se registraran muertes en menores de 1 año por este virus.
¿Cuáles son los grupos prioritarios?
Desde el Minsal informaron que la vacunación es gratuita y está dirigida a los siguientes grupos prioritarios:
- Personas de 60 años y más (influenza) y 65 años y más (COVID-19 y vacuna neumocócica).
- Personal de salud de establecimientos públicos y privados.
- Enfermos crónicos entre 11 y 59 años con condiciones de riesgo (diabetes, enfermedades pulmonares, cardíacas, renales, entre otras).
- Gestantes en cualquier etapa del embarazo (también recibirán la vacuna dTpa desde las 28 semanas).
- Lactantes y escolares desde los 6 meses hasta 5° año básico.
- Trabajadores de educación preescolar y escolar hasta 8° año básico.
- Recién nacidos y lactantes nacidos a partir del 1° de octubre de 2025 (inmunización VRS).
¿Dónde me puedo vacunar?
A nivel nacional existen más de 1.200 puntos de vacunación, los que puedes encontrar en el sitio web MeVacuno.cl o llamando a Salud Responde en el fono 600 360 77 77.
