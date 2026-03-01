Beneficio por Años Cotizados: Estos son los requisitos para acceder al pago adicional de tu pensión

01 mar. 2026 - 08:00 hrs.

El Beneficio por Años Cotizados (BAC) es un aporte mensual extra en UF que reciben automáticamente las personas pensionadas por vejez o invalidez en AFP o compañías de seguros de vida, que tengan 65 años o más.

No tienes que postular para recibirlo. Para las mujeres, se exige haber cotizado al menos 10 años, y para los hombres, 20 años, con un máximo de 25 años de cotizaciones. Este beneficio se suma directamente a la pensión que ya recibes, incluso si tu cuenta ya está en cero.

El monto equivale a 0,1 UF por cada 12 meses cotizados, hasta un máximo de 2,5 UF mensuales (25 años de cotizaciones).

¿Cuáles son los requisitos del beneficio por Años Cotizados?

Los requisitos para recibir el Beneficio por Años Cotizados son:

Ser pensionada o pensionado por vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguros de vida.

Tener 65 años o más.

Contar con los meses de cotización mínimos: Mujeres: 120 meses (10 años), hombres: 240 meses (20 años). Máximo: 300 meses (25 años).

A partir de enero de 2028, las mujeres deberán tener mínimo 132 meses cotizados, y este requisito irá aumentando gradualmente hasta 180 meses en 2036.

¿Cómo saber si recibiré el beneficio por Años Cotizados?

Con tu RUT y fecha de nacimiento, puedes consultar si cumples con los requisitos para recibir el Beneficio por Años Cotizados (haz click aquí).

También podrás hacerlo llamando al 101 (o +56 4 4236 20 00 desde el extranjero) o acudiendo a cualquier sucursal ChileAtiende con tu cédula de identidad.

Todo sobre Dato útil