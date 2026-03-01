Hombre muere tras volcar y salir eyectado de su auto en el Acceso Sur: Se investiga conducción bajo los efectos del alcohol
- Por Nicolás Díaz | Catalina Briones
¿Qué pasó?
La madrugada de este domingo, un hombre perdió la vida tras volcar violentamente su vehículo en la autopista Acceso Sur a Santiago. El hecho, que ocurrió a la altura del cruce de Buin, también dejó a una mujer lesionada.
Conductor pierde la vida tras volcar su vehículo
De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió a eso de la 01:00 de la madrugada a la altura del km 27 de la carretera cuando, por razones que se investigan, el vehículo impactó las barreras de contención y posteriormente volcó.
Debido a la fuerza del impacto, el conductor salió eyectado del auto y terminó falleciendo en el mismo lugar del accidente, mientras que una mujer que lo acompañaba quedó con lesiones de gravedad y fue trasladada a un centro asistencial.Ir a la siguiente nota
De forma preliminar, fuentes de Meganoticias indican que el conductor habría estado manejando bajo los efectos del alcohol; sin embargo, este antecedente debe ser confirmado por las autoridades.
Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo de la SIAT de Carabineros, quienes trabajan para establecer la dinámica y causa basal del accidente.
