"Mi hija pasó con luz verde": Papá de Fran Maira entrega su versión del grave accidente que la mantiene detenida

25 feb. 2026 - 03:15 hrs.

La cantante y exchica reality Fran Maira permanece detenida tras protagonizar la noche de este martes un violento accidente vehicular en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana. La intérprete de "Amiga ya mató" conducía un automóvil de alta gama acompañada por su padre, Alejandro Maira.

Fue cerca de las 21:45 horas que la artista impactó a un motociclista en la intersección de Robles y Avenida La Dehesa, tras lo cual el hombre debió ser hospitalizado y ella fue trasladada hasta una comisaría.

En conversación con la prensa, Alejandro Maira afirmó: "Es un accidente, pero no puedo responsabilizar a nadie porque hay muchos testigos, dicen que fue un problema de semáforo pero mi hija pasó con luz verde, están las cámaras de seguridad que grabaron".

Junto con reafirmar la inocencia de su hija, Maira señaló que "lo más importante es que mi hija pasó con luz verde, por lo tanto hay que revisar, hacer una investigación, acá es un accidente, no es que haya habido la intención de atropellar a una persona".

De acuerdo a información proporcionada por Carabineros, el motorista logró ser estabilizado en el lugar de la colisión por los equipos de emergencia y permanece "grave, pero estable" al interior de la Clínica Las Condes.

Personal especializado se encuentra en el sitio del suceso levantando evidencia para esclarecer las causas y circunstancias del choque.