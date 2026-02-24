Ministro Muñoz aprobó concesión de cable submarino a empresa china, pero se anuló dos días después

24 feb. 2026 - 11:12 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, firmó un decreto el 27 de enero pasado que autorizaba la concesión del cable submarino de fibra óptica a una empresa china, pero fue anulado dos días después.

Según publica El Mercurio este martes, en el documento se establecía "una concesión de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones a la empresa CMI Chile SPA". La autorización tenía una vigencia de 30 años y permitía instalar y operar un cable submarino de fibra óptica que uniría Hong Kong con Concón, en la región de Valparaíso, utilizando tecnología DWDM.

De acuerdo con esta información, la iniciativa, impulsada por China Mobile International (CMI), contemplaba un tendido de 19.873 kilómetros y la instalación de 266 repetidores en aguas internacionales y 16 en la Zona Económica Exclusiva de Chile.

El decreto detallaba plazos estrictos: inicio de obras en un mes, término en 18 y puesta en servicio en 20. Sin embargo, la aprobación ministerial "se refiere exclusivamente a los elementos de la concesión instalados en territorio de Chile".

¿Por qué se anuló el decreto?

Dos días después, el 29 de enero, el documento fue anulado. La jefa subrogante de la División de Administración y Finanzas de la Subtel, Brunilda Vergara, solicitó la invalidación por instrucción del jefe de gabinete, Guillermo Petersen, quien argumentó "razones de error técnico o en su tipeo". El comentario quedó registrado por Alexis González, encargado de la Unidad de Gestión Documental.

La marcha atrás generó interrogantes sobre el verdadero estado del proyecto. Consultado, el ministro Muñoz explicó que "no hay nada sorpresivo ni contrario a lo que ya he señalado. Este proyecto se encuentra en su etapa de evaluación y la firma del decreto fue anulada justamente con el objetivo de recabar más antecedentes en el marco de su análisis".

"Es importante señalar que no se ha enviado nada a la Contraloría General de la República (CGR) para toma de razón. La decisión final se adoptará una vez que se hayan revisado todos los antecedentes", zanjó la autoridad.