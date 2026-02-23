EEUU justifica sanciones al Gobierno y La Moneda apela al "patriotismo": "Chile no toma decisiones bajo amenaza de ningún país"

23 feb. 2026 - 17:00 hrs.

¿Qué pasó?

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, emitió una declaración pública en la que justifica la sanción que su país dictaminó contra tres funcionarios del Gobierno chileno, por considerar que cometieron acciones que amenazan la "seguridad" del hemisferio.

Cabe recordar que la administración de Donald Trump decidió revocar las visas de tres funcionarios, entre ellos el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. Esto, a raíz de un proyecto de cable submarino entre Chile y China, que busca unir con fibra óptica a Valparaíso con Hong Kong.

"Fui muy claro acerca de nuestra preocupación"

Judd aseguró que no se oponen a los intercambios comerciales que traigan prosperidad y oportunidades a Chile, "pero amenazas a la infraestructura crítica que arriesguen a que pierda soberanía, especialmente la infraestructura de las telecomunicaciones, nos afectan a todos".

"Todos tenemos un interés propio en esta región, nuestra región compartida, y Estados Unidos siempre tomará las medidas necesarias para protegerla", manifestó.

El diplomático también abordó la "sorpresa" que expresó la cancillería y el ministro de Transportes por la medida. "Durante el fin de semana vi en los diarios que algunas personas en el Gobierno dijeron estar sorprendidas de que tomamos esta acción. Eso es irrisorio", dijo el norteamericano.

Y afirmó que "durante los últimos dos meses yo he tenido una gran cantidad de reuniones con ministros y funcionarios del Gobierno sobre este tema. Fui muy claro acerca de nuestra preocupación y franco acerca de las amenazas no solo a la seguridad chilena, sino a la seguridad de la región entera".

¿Peligra la Visa Waiver?

"Esto podría obligar a revisar intercambios de información", expuso. Asimismo, el embajador remarcó que esto "ha generado gran preocupación en Washington sobre la capacidad de Chile para proteger información y datos delicados en otros canales".

Sobre lo mismo, advirtió que "esto podría obligar a realizar una revisión de todos los espectros de intercambio de información que tenemos con Chile, incluyendo los programas que brinden beneficios reales, seguridad y facilidades al pueblo chileno. Espero que no llegue a ese punto".

Chile "no toma decisiones bajo amenaza de ningún país"

En su habitual vocería, la ministra Camila Vallejo lamentó que Estados Unidos le quitara las visas a los funcionarios. Sobre el ministro Muñoz, dijo que "cuenta con todo el respaldo del Gobierno" y que "estamos frente a una sanción arbitraria y unilateral que rechazamos en los términos más enérgicos".

"Nosotros tomamos decisiones en función del desarrollo de nuestro país y, por cierto, nunca jamás atentando ni a la seguridad de nuestro país ni de la región, como lamentablemente ha señalado a través de una imputación totalmente falsa y por cierto grave hacia nuestra autoridad de Estado", afirmó.

Y agregó que el proyecto se encuentra "en evaluación" y que la decisión que se tome al respecto dependerá de "los procedimientos administrativos que tiene nuestra institucionalidad".

Sobre las advertencias del embajador de Estados Unidos, Vallejo afirmó que "más allá de las observaciones, Chile, que si bien las toma en consideración, toma sus propias decisiones de manera soberana en el marco de nuestra institucionalidad democrática y normativa".

Y enfatizó que Chile "no toma decisiones bajo amenaza o presión de ningún país y de ninguna empresa. Y esperamos que todos se pongan detrás del respeto a nuestra soberanía solidarizando con el ministro de Estado. No solo es un tema de Gobierno, sino que es un tema de patriotismo".